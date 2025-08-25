Напиток для крепкого сна: как вишневый сок может улучшить ночной отдых
Здоровый сон – одно из важнейших условий для восстановления сил и хорошего самочувствия, но далеко не каждому удается выспаться должным образом. Многие люди засыпают с трудом, просыпаются среди ночи или чувствуют себя истощенными утром.
Хотя взрослым рекомендуется спать не менее семи часов в сутки, значительная часть населения этого не делает. Но существует простой и естественный способ улучшить качество отдыха – добавить к вечернему рациону один полезный напиток, пишет eatthis.com.
"Употребление вишневого сока перед сном может помочь вам лучше спать", – советует диетолог-нутрициолог Холли Кламер.
По ее словам, польза заключается в том, что кисло-вишневый сок стимулирует выработку мелатонина – гормона, который отвечает за регуляцию циклов сна и бодрствования. Она ссылается на исследование, где участники, которые в течение недели пили этот напиток, отмечали улучшение сна по сравнению с теми, кто получал плацебо.
Но если вам не нравится идея пить большой стакан жидкости перед сном (ведь это может заставить просыпаться среди ночи, чтобы пойти в уборную), альтернативой станут свежие вишни. Одна чашка этих ягод без косточек содержит около 7% от суточной потребности в калии, что также положительно влияет на качество отдыха.
Дополнительно, исследование 2016 года, опубликованное в Journal of Hypertension, показало связь между низким уровнем калия в крови и тяжестью обструктивного апноэ сна – расстройства, которое вызывает хроническую усталость и может приводить к серьезным проблемам со здоровьем. Продукты, богатые калием, в частности вишни, способны снизить риски этого состояния и улучшить общий сон.
Итак, если вы ищете простой и вкусный способ выспаться лучше уже сегодня, стакан вишневого сока или горстка свежих вишен – идеальное решение.
