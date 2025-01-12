Вечерний рацион: что есть перед сном, чтобы не набирать вес, но наращивать мышцы

Многие считают, что еда перед сном приводит к набору веса. Однако это не всегда так, особенно когда речь идет о правильных продуктах, которые могут быть полезны для организма ночью.

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Одним из таких продуктов является белок, помогающий не только наращивать мышечную массу, но и улучшающий качество сна. eatthis.com объясняет, почему белок является идеальным выбором для вечернего перекуса и как он влияет на здоровье.

Протеин – один из таких продуктов, являющийся идеальным вариантом для перекуса перед сном. Поскольку белки бывают разных видов – от животных до растительных, от жидких до более плотных, они снабжают организм всеми необходимыми аминокислотами.

Протеин важен для восстановления и наращивания мышечной массы

Важность белка перед сном состоит в том, что он помогает обновлению тканей организма. Белки, употребленные в течение дня, выполняют роль "строительных блоков" для регенерации тканей. Ночью, когда вы спите и не употребляете пищу, уровень белка в организме уменьшается.

Если вы употребляете белок перед сном, ваше тело получает аминокислоты, необходимые для поддержания тканей в течение ночи. Это особенно полезно для тех, кто стремится увеличить мышечную массу или прибавить в весе.

Также следует упомянуть, что во время сна уровень гормона роста в организме повышается, что стимулирует восстановление тканей. Добавление белка в рацион помогает воспользоваться этим естественным всплеском гормона.

Белок и ускорение метаболизма

Потребление белка перед сном имеет еще одно важное преимущество – помогает временно повысить метаболизм. Это явление называется термическим эффектом пищи, и оно означает, что для переваривания и усвоения пищи ваш организм тратит энергию. Белок имеет самый высокий термический эффект среди макроэлементов, что означает, что после потребления пищи, богатой белками, вы сжигаете больше калорий, чем после потребления эквивалентного количества углеводов или жиров.

Если вы хотите максимально использовать калории, потребляемые перед сном, белок является более эффективным выбором, чем углеводы или жиры.

Белок может улучшить качество сна

Известно, что некоторые продукты, богатые белками, могут оказать положительное влияние на сон. Например, индейка, жирная рыба и некоторые виды орехов содержат аминокислоту триптофан, которая способствует выработке мелатонина – гормона, который помогает уснуть и улучшает качество сна.

Жирная рыба и грецкие орехи также богаты омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают серотониновый уровень в организме, что способствует хорошему самочувствию и помогает уснуть. Исследования подтверждают, что потребление омега-3 жирных кислот перед сном улучшает эффективность сна и ускоряет засыпание.

Кроме того, грецкие орехи содержат природный мелатонин, что может увеличить его уровень в крови и помочь восстановить ваш цикл сна.

Лучшие источники белка перед сном

Есть много вариантов продуктов, богатых белком, подходящих для вечернего потребления. Это могут быть нежирное мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты с низким содержанием жира и соевые продукты. Для вечернего перекуса можно съесть остатки мяса из ужина, вареное яйцо, греческий йогурт с грецкими орехами, стакан молока или приготовить протеиновый коктейль.

Выбирая белковые продукты, важно обращать внимание на количество углеводов и жиров, поскольку избыток этих макроэлементов может привести к чрезмерной калорийности и весу.

Следовательно, еда перед сном имеет ряд преимуществ, если выбрать правильные продукты. Не все калории одинаковы, поэтому важно разумно подходить к выбору пищи, прежде чем ложиться спать.

Ранее OBOZ.UA писал, что следует есть перед тренировкой.

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