Энергетический заряд перед тренировкой: 6 вкусных и полезных продуктов

Правильное питание перед тренировкой может значительно улучшить вашу производительность и энергию. Выбор продуктов зависит от типа упражнений, которые вы планируете выполнять, и от конкретной цели.

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Будь то кардио, силовые тренировки или йога – каждый вид деятельности требует особого подхода к питанию. Издание eatthis.com опубликовало несколько полезных советов от эксперта, которые помогут сделать правильный выбор для поддержания энергии и достижения максимальных результатов.

Кэти Дэвидсон, диетолог и сертифицированный тренер, рассказывает, что следует есть, чтобы поддержать энергию во время тренировки.

Для короткой кардиотренировки с высокой интенсивностью

Если вы планируете интенсивное кардио на 30-45 минут (например, велотренажер или табата), рекомендуется употребить от 15 до 75 г углеводов за 30-60 минут до занятия. Это может быть тост с ореховым маслом, банан или растительное молоко.

Для длительного кардио

Для тренировок, продолжающихся более часа, например, бега на 60 минут, Дэвидсон советует добавить белок к углеводам. Примером может служить омлет с тостами или ломтик рогалика с творогом или арахисовым маслом. Также хорошо подойдет фруктовая полоса с добавлением протеинового порошка.

Для среднеинтенсивной длительной тренировки

Если ваша цель – умеренная тренировка, такая как йога или пешая прогулка, еда с высоким содержанием белка будет идеальной. К примеру, два яйца, стакан сыра или половина протеинового батончика смогут удержать чувство голода без лишнего насыщения.

Для силовых тренировок

При силовой тренировке важно обеспечить достаточный приток энергии, хотя таких "топливных" продуктов требуется меньше, чем при кардио. Дэвидсон предлагает комбинацию углеводов и белков в час или более до тренировки. Это может быть греческий йогурт с фруктами, бутерброд с яйцом на булочке или овсянка с нежирным мясом.

Если ваша цель – похудение

Дэвидсон отмечает, что перед тренировкой для похудения можно и не есть, если это не создает дискомфорта. Но если вы чувствуете потребность в пище, лучше выбирать продукты, богатые углеводами и белками, которые минимально обработаны. К таким можно отнести вяленую говядину, яйца, молоко, овсянку или тосты.

Если вы хотите нарастить мышцы

Если ваша цель набрать мышечную массу, перед тренировкой можно и не есть, хотя это не повредит. Кэти рекомендует есть продукты, содержащие как углеводы, так и белки, за 1-3 часа до тренировки.

"Эти советы помогут вам выбрать правильную стратегию питания перед тренировками, в зависимости от того, чего вы хотите достичь", – заключает диетолог.

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