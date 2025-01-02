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Ежедневная привычка, которая поможет вам похудеть без лишних усилий

Руслана Стрелец
Новости медицины
2 минуты
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Ежедневная привычка, которая поможет вам похудеть без лишних усилий

Похудение может показаться сложной задачей, но часто успех зависит от простых привычек. Один из самых эффективных способов контролировать свой вес – это ежедневное взвешивание.

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Это легкое действие помогает отслеживать прогресс и быстро реагировать на любые изменения. Благодаря этому подходу вы сможете лучше понять свой организм и оставаться на пути к своей цели, пишет eatthis.com.

Как работает ежедневное взвешивание?

Чтобы начать процесс понижения веса, важно определить свою исходную точку. Именно поэтому диетологи Лисси Лакатос и Темми Лакатос Шеймс, известные как The Nutrition Twins, всегда рекомендуют своим клиентам регулярно становиться на весы.

Это позволяет отслеживать изменения и быстро реагировать, если вес начинает двигаться в нежелательном направлении. "Когда люди видят, что их вес увеличивается, они обычно сразу корректируют свое питание. Это эффективный способ контролировать ситуацию и оставаться в рамках целей", – объясняют специалисты.

Ежедневные измерения не только помогают предотвратить набор веса, но и мотивируют, когда показатели снижаются. "Для многих это становится движущей силой, помогающей продолжать двигаться вперед", – добавляют диетологи.

Исследования также подтверждают этот подход. Например, Национальный реестр контроля веса США установил, что 75% людей, которые успешно худели и удерживали вес, решаются хотя бы раз в неделю.

Исследовательские данные

Ученые из Корнельского университета провели эксперимент, где участников просили сбросить 10% своего веса. При этом им не давали никаких диетических рекомендаций, а единственным условием было ежедневное взвешивание.

В результате взвешиваемая ежедневно группа потеряла в среднем на 0,9 кг больше года, чем те, кто этого не делал. К тому же им удалось сохранить вес и в следующем году.

"Это помогает осознать связь между питанием и весом", – отмечает профессор диетологии Дэвид Левицкий. Раньше считалось, что часто взвешивание может вредить, но теперь мы знаем, что это наоборот полезно.

Как ввести привычку?

Все, что вам нужно – это вес и способ фиксировать результаты, например в записной книжке или мобильном приложении. Каждое утро записывайте свой вес, желательно в одно и то же время. Это поможет выработать привычку и оставаться в курсе перемен.

Если вы замечаете, что показатели растут, это сигнал для корректировки рациона или активности. "Регулярное взвешивание держит вас в фокусе в целях", – подчеркивают The Nutrition Twins.

На что направить внимание?

Однако диетологи предостерегают: ежедневное взвешивание может вызвать стресс или быстро надоесть. Если у вас есть склонность к расстройствам пищевого поведения, лучше решаться раз в неделю. Это тоже эффективный подход.

Помните, что вес может колебаться из-за гормонов, количества воды в организме или других природных факторов. "Обратите внимание на общую тенденцию, а не на ежедневные колебания", – советуют специалисты.

Если вы хотите ускорить свой прогресс, добавьте к своему дню физическую активность. Около 90% похудевших людей ежедневно уделяют физическим упражнениям час. Это может быть даже обычная прогулка.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская