Что происходит с телом, когда вы употребляете ферментированную пищу

Ваше здоровье зависит не только от вас, но и от триллионов микробов в вашей желудочно-кишечной системе, которые помогают расщеплять пищу. В частности, полезные бактерии нуждаются в определенных питательных веществах, а потребление сладкой и обработанной пищи может привести к их дефициту, что дает преимущество вредным микроорганизмам.

Видео дня

Чтобы поддержать здоровую микрофлору, важно заполнять свой рацион ферментированными продуктами. Как именно ферментированная пища помогает вашим полезным бактериям работать эффективнее и улучшить общее состояние здоровья, рассказали в Eat This, Not That.

О ферментации

Ферментация - это древний способ сохранения пищи, который использует природные организмы, такие как бактерии и дрожжи, для преобразования сахаров и крахмалов в спирты, газы или кислоты. Таким образом, такие продукты, как йогурт, творог и квашеная капуста, нужны не только для того, чтобы наслаждаться их вкусовыми качествами, но и получать пользу для здоровья. Тем не менее людям с чувствительным желудком следует контролировать порции, поскольку чрезмерное потребление может вызвать дискомфорт.

Вы можете принимать меньше пробиотиков

Добавляйте пробиотики в свое питание, поскольку их можно получить не только из добавок, но и из пищи. Ферментированные продукты, такие как йогурт, квашеные овощи и кимчи, могут быть отличным источником пробиотиков, поддерживающих здоровый микробиом кишечника. Однако, помните, что не все напитки, такие как вино, содержат полезные пробиотики.

Улучшенное пищеварение

Пробиотики, содержащиеся в ферментированных продуктах, помогают полезным бактериям желудка облегчать переваривание пищи. Они эффективно расщепляют питательные вещества и могут облегчить симптомы, такие как запор и диарея.

Улучшение состояния кожи

Здоровая кожа напрямую связана с внутренним состоянием организма, а потому важно потреблять правильные продукты в рационе. В частности, включение продуктов, богатых пробиотиками, может помочь вашему кишечнику восстанавливаться всего за 3 дня. Процесс ферментации делает питательные вещества более доступными для организма и обеспечивает полезные компоненты, такие как витамин B12, фолиевая кислота и биотин. Это способствует здоровью кожи и блеску волос.

Снятие воспаления

Употребляйте ферментированные продукты, такие как кефир, чтобы уменьшить воспаление, которое является причиной многих заболеваний. Кроме того, исследования показали, что регулярное употребление кефира снижает маркеры воспаления уже через 6 недель.

Здоровое сердце

Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста и темпе, улучшают липидный профиль и снижают уровень холестерина. Они способствуют производству короткоцепочечных жирных кислот, что положительно влияет на артериальное давление. Кроме того, квашеная капуста также является источником витамина К, который предотвращает затвердевание кровеносных сосудов, а чайный гриб или комбуча, также помогает снижать уровень плохого холестерина.

Нормализация уровня сахара в крови

Для здоровья кишечника добавьте в рацион ферментированные продукты с пробиотиками, например кимчи. Такие закуски могут снизить резистентность к инсулину и поддержать уровень сахара. Исследование показывает, что регулярное употребление таких продуктов способствует улучшению веса и артериального давления.

Борьба с лишним весом

Для поддержания здорового веса выбирайте йогурт с живыми культурами без добавления сахара. Пробиотики в таком йогурте могут способствовать лучшему пищеварению и контролировать колебания веса.

Более легкое усвоение питательных веществ

Ферментация снижает уровень антипитательных веществ, например фитиновой кислоты, что улучшает усвоение цинка, кальция и железа. Добавляйте ферментированные продукты в свой привычный рацион, чтобы оптимизировать получение этих полезных минералов.

Улучшает мышление

Кишечник постоянно взаимодействует с мозгом, а потому здоровье кишечника напрямую влияет на мозг. Чтобы поддержать это взаимодействие, добавьте в рацион ферментированные продукты с пробиотиками.

Улучшенное настроение

В кишечнике вырабатывается множество нейромедиаторов, важных для психического здоровья человека. Именно ферментированные продукты помогают этому процессу, обогащая микробиоту полезными бактериями.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие ферментированные продукты могут улучшить ваше здоровье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.