Что произойдет, если есть фастфуд каждый день: 6 побочных эффектов для организма

Фастфуд - это вкусно, просто и доступно, что делает такую пищу едва ли не самым популярным способом утолить голод после работы или тогда, когда нет желания проводить время за приготовлением пищи. Однако, даже если вы часто посещаете спортзал или можете гордиться быстрым метаболизмом, регулярное употребление высококалорийной пищи с высоким содержанием насыщенных жиров, натрия и сахара ни в коем случае не является здоровым выбором.

Хотя время от времени можно употреблять небольшие порции фастфуда не вредя своему здоровью, диетологи советуют максимально сократить такую пищу из рациона, чтобы избежать тяжелых последствий в будущем. Каких именно последствий следует ожидать, если ежедневно злоупотреблять такой пищей, рассказали в Eat This, Not That !

Увеличение риска инсульта

Регулярное потребление фастфуда существенно увеличивает потребление натрия, которое со временем может повысить артериальное давление и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Например, двойной чизбургер, картофель фри и маленький молочный коктейль содержат более 1500 миллиграммов натрия, что приближается к рекомендуемому пределу 2300 миллиграммов в день.

Набор избыточного веса

Гамбургер, картофель фри и газировка могут составлять не менее 1000 калорий за один прием пищи. Ежедневное потребление такого чрезмерного количества калорий, может привести к увеличению веса.

Недостаток клетчатки

Если основу вашего рациона составляет именно фастфуд, вероятно вы не получаете оптимальное количество необходимой организму клетчатки. Низкое количество цельного зерна, орехов, семян и овощей в составе пищи из фастфуда, затрудняет получение достаточного количества клетчатки и фитонутриентов, что может привести к запору и повысить риск рака толстой кишки.

Повышение уровня плохого холестерина

Рестораны, специализирующиеся на еде быстрого приготовления, часто готовят блюда с высоким содержанием насыщенных жиров. Таким образом, часто всего за один прием пищи можно превысить дневную норму в 2000 калорий до 75%. Кроме того, такая пища повышает уровень плохого холестерина, что может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Потеря питательных веществ

Выбирая фастфуд, вы теряете 4 важных питательных вещества, а именно: кальция, клетчатки, витамина D и калия. Эти питательные вещества важны для здоровья желудочно-кишечной системы и поддержания здоровья костей.

Увеличение риска развития диабета 2 типа

Потребление фастфуда более 2 раз в неделю приводит к развитию диабета 2 типа, метаболического синдрома и ишемической болезни сердца. Таким образом, важно избегать такой пищи и придерживаться сбалансированной диеты, содержащей овощи, цельные зерна и нежирные белки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что произойдет с организмом, если ежедневно употреблять фастфуд.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.