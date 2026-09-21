Что произойдет с организмом, если регулярно употреблять сою: 10 важных изменений

Соя давно стала популярным источником растительного белка, однако вокруг неё до сих пор ведутся споры. Одни исследования указывают на возможную пользу соевых продуктов для здоровья, тогда как другие обращают внимание на их потенциальные недостатки.

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Влияние сои на организм в значительной степени зависит от количества и формы, в которой её употребляют. Издание eatthis.com рассказывает, какие изменения в организме может вызвать регулярное употребление сои и какие её свойства подтверждаются научными данными.

Возможно влияние остатков пестицидов

Значительная часть сои в США является генетически модифицированной и выращивается с применением гербицидов. Именно поэтому исследователи изучали возможное присутствие остатков глифосата в соевых бобах. В то же время наличие остатков пестицидов не означает автоматически, что продукт представляет опасность: риск зависит от концентрации и продолжительности воздействия.

Большое количество соевого масла может влиять на рацион

Соевое масло широко используется в производстве готовых и жареных продуктов. Оно содержит много омега-6 жирных кислот. Сами по себе они необходимы организму, однако чрезмерное потребление масла в сочетании с большим количеством ультраобработанной пищи может сделать рацион менее сбалансированным.

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У некоторых людей может возникать аллергическая реакция

Соя относится к распространенным пищевым аллергенам. У людей с соответствующей чувствительностью ее употребление может вызывать зуд, раздражение во рту или горле и другие аллергические симптомы. В отдельных исследованиях также описывались реакции на соевые продукты у людей с аллергией на пыльцу берёзы.

Может снижаться усвоение некоторых минералов

Соевые бобы содержат фитиновую кислоту – вещество, которое может связывать минералы и частично препятствовать их усвоению. Речь идет, в частности, о железе, кальции, магнии и цинке. В то же время кулинарная обработка и, особенно, ферментация могут уменьшать количество таких соединений.

Соя может быть тяжелее для пищеварения

В сырых соевых бобах содержатся ингибиторы трипсина и других ферментов, которые могут затруднять переваривание белков. Именно поэтому сою обычно не употребляют в сыром виде. Замачивание и термическая обработка помогают уменьшить количество этих веществ.

Может возникнуть вздутие живота

Соя богата клетчаткой и олигосахаридами – соединениями, которые служат пищей для кишечных бактерий. Для пищеварительной системы это может быть полезно, но у некоторых людей такая пища вызывает повышенное газообразование, вздутие живота или дискомфорт.

Ферментированная соя может лучше переноситься

Темпе, мисо и другие ферментированные соевые продукты отличаются от обычной сои способом приготовления. В процессе ферментации частично уменьшается количество фитатов и других антинутриентов, а продукт может стать более легкоусвояемым.

Диетолог Изабель Смит отмечает: "Ферментированная соя в целом считается лучше обычной сои, поскольку процесс ферментации может улучшать усвояемость некоторых питательных веществ".

Может облегчать некоторые симптомы менопаузы

Соя содержит изофлавоны – растительные соединения, структурно схожие с эстрогеном. Исследования показывают, что они могут в определенной степени уменьшать частоту приливов у женщин в период менопаузы. Однако эффект, как правило, умеренный и не является аналогом гормональной терапии.

Не было подтверждено, что соя повышает риск рака молочной железы

Опасения в отношении сои часто связаны с содержащимися в ней фитоэстрогенами. Тем не менее, исследования с участием людей не подтвердили, что обычное потребление соевых продуктов повышает риск рака молочной железы. Напротив, отдельные исследования выявляли связь между более высоким потреблением изофлавонов и лучшими показателями выживаемости среди женщин с раком молочной железы.

Это не означает, что соя является средством профилактики или лечения рака, но современные данные не подтверждают распространенные опасения относительно ее вредного воздействия на гормонозависимые опухоли.

Может быть источником кальция и других питательных веществ

Некоторые соевые продукты, в частности тофу, могут обеспечивать организм кальцием, белком и другими важными питательными веществами. Это особенно актуально для людей, которые не употребляют молочные продукты. Однако количество кальция зависит от способа производства продукта, поэтому состав конкретного продукта может существенно отличаться.

Так стоит ли есть сою?

По словам Изабель Смит, сама по себе соя не имеет веских оснований считаться вредной. Большее значение имеет то, в каком виде и в каком количестве человек ее потребляет.

"Люди, конечно, могут употреблять сою, но старайтесь употреблять цельные соевые продукты – тофу, эдамаме и ферментированные продукты – в умеренных количествах и избегайте сильно обработанных соевых продуктов", – советует диетолог.

Таким образом, обычные соевые продукты могут быть частью разнообразного рациона. В то же время не стоит делать основой питания соевые изоляты, многочисленные ультраобработанные продукты или пищу с большим количеством добавленных жиров и сахара.

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