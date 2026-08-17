Корень цикория: польза, свойства и возможные побочные эффекты

Корень цикория стал популярным ингредиентом многих продуктов, особенно тех, которые содержат повышенное количество клетчатки. Его можно встретить в составе батончиков, хлопьев, снеков и напитков, хотя не все знают, зачем именно его добавляют.

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Основная ценность корня заключается в инулине – растворимой клетчатке с пребиотическими свойствами. Издание eatthis.com объясняет, какую пользу может принести корень цикория, кому он подходит и какие побочные эффекты может вызвать.

Что представляет собой корень цикория?

Цикорий – растение, которое на протяжении веков выращивают ради листьев и корней. Особенно широко он распространен в Северо-Западной Европе. Сегодня корень этого растения активно используют в пищевой промышленности из-за значительного количества растворимой клетчатки.

Одним из основных компонентов корня является инулин. Это природная растворимая пищевая клетчатка, которая взаимодействует с водой и может замедлять процесс пищеварения. Благодаря этому она помогает дольше сохранять чувство сытости, а также может положительно влиять на уровень глюкозы и холестерина в крови.

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Именно поэтому инулин извлекают из природных источников и используют в качестве функциональной клетчатки – то есть добавляют в продукты для увеличения количества пищевых волокон.

Корень цикория считается одним из самых концентрированных природных источников инулина. Этот компонент также содержится в топинамбуре, луке, чесноке и луке-порее.

Съедобен не только корень. Листья цикория также употребляют в пищу – по внешнему виду они напоминают листья одуванчика. Сам корень можно готовить отдельно или перерабатывать для получения концентрированной клетчатки.

Стоит также различать обыкновенный цикорий и эндивий, которые иногда ошибочно отождествляют. Оба растения относятся к одному роду, но пищевую клетчатку обычно получают из корня цикория обыкновенного – Cichorium intybus.

Где используют корень цикория?

Одно из самых известных традиционных применений цикория – приготовление напитка, который используют в качестве альтернативы кофе. Особенно популярным такой вариант был в периоды, когда кофейные зерна было сложно достать.

Корень цикория не содержит кофеина, однако после сушки и измельчения приобретает вкус, частично напоминающий кофе. Именно поэтому напиток из цикория может стать альтернативой для людей, желающих сократить потребление кофеина.

Впрочем, сегодня применение растения значительно шире. Инулин из корня цикория добавляют в различные продукты, в частности в снеки, хлопья и другие изделия с заявленным высоким содержанием клетчатки.

Цикорий также использовали в народной практике в концентрированных формах. Его могли применять наружно или употреблять с целью поддержки организма при различных состояниях, в частности при проблемах с печенью, желчным пузырем или повышенным артериальным давлением.

Однако доказательств недостаточно, чтобы говорить о подтвержденной эффективности цикория для лечения этих состояний. Гораздо больше данных сегодня касается его потенциального влияния на пищеварительную систему.

Какую пользу может принести корень цикория?

Основное внимание ученых сосредоточено на инулине, содержащемся в корне. Этот вид клетчатки может обладать несколькими полезными свойствами.

Поддерживает работу пищеварительной системы

Достаточное количество клетчатки в рационе важно для нормальной работы кишечника. Инулин из цикория может способствовать регулярному стулу и помогать бороться с запорами.

Способствует поддержанию здорового микробиома кишечника

Инулин относится к пребиотикам. Если пробиотики – это полезные микроорганизмы, обитающие в кишечнике, то пребиотики можно условно назвать питательной средой для них.

Инулин может стимулировать развитие полезных бактерий в кишечнике, а значит, способствовать поддержанию здорового кишечного микробиома.

Может улучшать регулярность стула

В одном из исследований люди, получавшие инулин из корня цикория, имели более частые и мягкие испражнения.

Регулярная работа кишечника важна не только для комфорта, но и для общего здоровья пищеварительной системы. Некоторые исследования также связывают редкие испражнения с более высоким риском развития рака толстой кишки. В то же время это не означает, что употребление цикория само по себе может предотвратить онкологические заболевания.

Может влиять на уровень сахара в крови

Есть данные и о потенциальном влиянии инулина на контроль глюкозы. В исследовании с участием женщин с сахарным диабетом 2 типа прием добавок инулина был связан с улучшением показателей глюкозы натощак и антиоксидантной способности организма. Однако для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

Может ли корень цикория вызывать побочные эффекты?

Несмотря на потенциальные преимущества, корень цикория подходит не всем. В обычных количествах, которые используются в пищевой промышленности, он считается безопасным для большинства людей.

Другая ситуация может возникнуть при употреблении больших количеств инулина или концентрированных форм цикория. Как и другие продукты с высоким содержанием клетчатки, он может вызывать неприятные симптомы со стороны пищеварительной системы.

Среди возможных реакций:

боль или дискомфорт в животе;

повышенное газообразование;

вздутие живота;

Поэтому при появлении таких симптомов количество продуктов с корнем цикория в рационе лучше уменьшить.

Особой осторожности требует употребление цикория во время беременности и грудного вскармливания. Исследований по безопасности растения в таких случаях недостаточно, поэтому перед употреблением концентрированных форм следует проконсультироваться с врачом.

Нужно ли специально добавлять корень цикория в рацион?

Получать инулин можно не только из продуктов, в состав которых добавлен корень цикория. Его природными источниками также являются лук, чеснок, лук-порей и топинамбур.

В промышленных продуктах концентрация инулина может быть значительно выше, поскольку его добавляют специально для увеличения количества клетчатки.

В целом организму нужны различные виды пищевых волокон, поэтому лучше получать их из разнообразных продуктов. Корень цикория может быть одним из таких источников, но он не должен становиться единственным способом обеспечить потребность в клетчатке.

Если после употребления продуктов с цикорием появляются вздутие живота, газы или боли в животе, количество этого ингредиента следует уменьшить.

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