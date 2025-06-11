Что произойдет с организмом, если съесть мороженое на ночь: этих фактов не знали многие люди

Многие люди не откажутся насладиться вечером мороженым, особенно когда на улице жара. Однако такие сладости могут привести к повышению уровня глюкозы в крови, что влияет на сон и общее самочувствие.

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Об этом сообщает портал Interia Kobieta. Диетолог Бартек Шемрай решил провести эксперимент и съел целую упаковку мороженого перед сном, результат его удивил.

Мужчина съел 310 граммов мороженого с белым шоколадом, фундуком и фисташками. Эта порция содержала более 1000 килокалорий и почти 100 граммов сахара. Как и ожидалось, такое количество сладкого вызвало значительный скачок уровня глюкозы в крови. Уже через мгновение после употребления мороженого показатель достиг 108 мг/дл, что стало лишь началом ночных изменений.

В течение следующих двух часов уровень глюкозы оставался высоким. Хотя около полуночи он начал постепенно снижаться, даже в шесть утра показатель не вернулся к норме, держась на уровне около 90 мг/дл. Диетолог подчеркнул, что его организму понадобилось немало времени, чтобы переработать это мороженое. Он также добавил, что его собственный вес тела мог смягчить реакцию организма. Человек с меньшим весом мог бы наблюдать еще более высокий всплеск глюкозы и длительное время для ее стабилизации.

Эксперимент диетолога Шемрая стал не просто интересным исследованием, но и ценным уроком о влиянии сладких вечерних перекусов. Он наглядно продемонстрировал, как продукты с высоким содержанием сахара могут перегружать организм, влияя не только на метаболизм, но и на качество сна.

"Понимание того, как наш организм реагирует на сахар, – это первый шаг к принятию более обоснованных решений, особенно вечером", – пояснил Шемрай.

Действительно, употребление мороженого и других сладостей перед сном может привести к нестабильному уровню глюкозы. Это, в свою очередь, негативно сказывается на восстановлении организма, глубине сна и общем самочувствии утром. Поэтому, если вы хотите спать спокойнее и чувствовать себя лучше, оставьте такие десерты на послеобеденное время.

Как сообщал OBOZ.UA, ограничение углеводов является популярной стратегией среди тех, кто хочет похудеть. Но стоит помнить, что радикальные изменения в рационе могут вызвать не только положительные результаты, но и ряд нежелательных эффектов.

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