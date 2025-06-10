Что произойдет с телом, если полностью убрать углеводы из рациона

Ограничение углеводов – популярная стратегия среди тех, кто стремится похудеть или улучшить самочувствие. Но стоит помнить: радикальные изменения в рационе могут вызвать не только положительные результаты, но и ряд нежелательных эффектов.

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Эксперты предупреждают, что полный отказ от углеводов может повлиять на настроение, пищеварение и общий уровень энергии. Издание eatthis.com рассказывает, с какими трудностями чаще всего сталкиваются люди, которые отказываются от углеводов.

Вы можете стать более раздражительными

Если в последнее время вы чувствуете злость или беспокойство без видимой причины, возможно, это связано с резким изменением рациона.

"Полное исключение углеводов часто приводит к падению уровня сахара в крови. В таких случаях надпочечники начинают вырабатывать гормоны стресса, и организм воспринимает ситуацию как угрожающую", – объясняет терапевт Шенин Лалани. По ее словам, это может вызвать такие симптомы, как тревожность, эмоциональная нестабильность и сложности с концентрацией.

Головные боли могут стать постоянными

Внезапная головная боль, которая не проходит даже после приема обычных обезболивающих, может быть следствием резкого уменьшения углеводов.

"Когда организм не получает достаточно глюкозы, ее уровень в крови снижается, что может вызвать интенсивную головную боль", – говорит Лалани. Она советует увеличить потребление воды, если вы решили существенно уменьшить количество углеводов – это может помочь уменьшить неприятные симптомы.

Возможные проблемы с пищеварением

Переходя с питания с высоким содержанием углеводов на рацион, где преобладают жиры и белки, можно столкнуться с проблемами с желудком – особенно с запорами.

"Углеводы содержат пищевые волокна, которые критически важны для нормальной работы кишечника", – отмечает специалист по питанию Аманда Терилло.

Кроме того, по словам Лалани, длительный дефицит углеводов может вызвать еще более серьезные расстройства пищеварения, в частности спазмы и даже кишечную непроходимость.

Снижение энергии и чувство усталости

Организм привык использовать углеводы как основной источник энергии, поэтому при их резком исключении уровень сил может существенно снизиться.

"Отказ от углеводов часто сопровождается вялостью, общей слабостью и усталостью", – предупреждает диетолог Арианна Фостер.

Усиленное желание есть

После исключения углеводов у многих людей появляется навязчивая тяга к продуктам, которые ранее были основной частью их меню – хлебу, макаронам, сладостям и тому подобное.

"Когда рацион полностью лишен углеводов, возрастает риск дефицита определенных питательных веществ. Это, в свою очередь, вызывает постоянное чувство голода и сильное желание что-то съесть", – говорит Фостер.

Возможно появление симптомов "кето-гриппа"

Хотя уменьшение потребления углеводов многие воспринимают как путь к лучшему самочувствию, на начальных этапах это может иметь обратный эффект.

"Одним из самых распространенных побочных эффектов низкоуглеводных диет является так называемый "кето-грипп". Организм переживает стрессовую адаптацию, поэтому важно пить много воды и следить за реакциями своего тела - это поможет понять, утихнут ли эти симптомы со временем", – отмечает диетолог Джей Корвин.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда не стоит употреблять углеводы.

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