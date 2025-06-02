Худшее время для употребления углеводов: когда еда работает против вас

Углеводы являются неотъемлемой частью нашего рациона, но время их потребления может существенно влиять на самочувствие, уровень энергии и вес. Диетологи отмечают: не только качество, но и момент приема углеводов имеет значение.

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В определенные часы суток организм эффективнее использует эту энергию, в то время как в другие - откладывает ее в виде жира. Издание eatthis.com объясняет, когда хуже всего есть углеводы, согласно советам специалистов.

Все зависит от вашего образа жизни

По мнению диетолога Реди Эльмарди, "худшее" время для углеводов зависит от конкретного человека. Если вы ведете малоподвижный образ жизни и работаете сидя, то стоит ограничить количество углеводов по крайней мере в одном или двух основных приемах пищи.

"Если же ваш день активный, то углеводы можно употреблять в любое время, главное – не переедать", – советует Эльмарди.

Для тех, кто имеет фиксированный график тренировок, даже при наличии сидячей работы, диетолог рекомендует планировать основное количество углеводов на период физических нагрузок. Однако Эльмарди подчеркивает, что это не является строгим требованием: "Организм способен накапливать гликоген и использовать его позже, когда понадобится энергия".

Вечер перед телевизором – не лучшая идея

По мнению тренера и консультанта по питанию Наташи Фандербурк, углеводы необходимы в течение дня, когда нужна энергия для работы, учёбы или физической активности. Но вечером ситуация меняется.

"Когда мы потребляем углеводы перед телевизором, наш обмен веществ уже замедляется. Поскольку энергия не нужна, организм превращает эти углеводы в жир", – объясняет она.

За несколько часов до сна – время "стоп"

Диетолог Моргин Клер советует избегать углеводов за 2-3 часа до сна. В случае поздних перекусов она рекомендует ограничиться максимум 15 граммами углеводов.

"Углеводы – это источник энергии, но во время отдыха организм её не использует, поэтому энергия сохраняется в виде жира", – объясняет она.

Доктор Джош Акс добавляет: "Не только углеводы, но и любую пищу стоит прекращать потреблять за 2-3 часа до сна. Это улучшает пищеварение, метаболизм и качество сна. Идеально – выдерживать 12-часовой ночной перерыв между ужином и завтраком".

Утром тоже не всегда оптимально

Некоторые диеты предлагают так называемую "позднюю загрузку углеводами" – отложить их употребление на вторую половину дня. Диетолог Лиза Ричардс объясняет, что такая стратегия якобы учитывает естественную чувствительность к инсулину и может способствовать похудению.

Употребление углеводов после тренировки во второй половине дня позволяет мышцам лучше усвоить эту энергию. К тому же, если утром организм не получит углеводов после ночного голодания, он начнёт сжигать запасы жира. Это похоже на эффекты кето-диеты и интервального голодания.

"В любом случае, сосредоточьтесь на сложных углеводах. Рафинированные углеводы вызывают воспаление, портят микрофлору кишечника и провоцируют рост грибка кандиды", – подчеркивает Ричардс.

При диабете или желании похудеть

Если вы имеете проблемы с уровнем сахара в крови или хотите избавиться от лишнего веса, будьте особенно осторожны с углеводами. "Людям с диабетом или преддиабетом стоит избегать добавленного сахара, сладких напитков и обработанных углеводов", – подчеркивает доктор Акс.

В таких случаях лучше рассмотреть низкоуглеводные диеты – например, кето (высокое содержание жиров и минимум углеводов), которая может способствовать сжиганию жира.

Постоянные перекусы – скрытая ловушка

По словам исследователя метаболизма Бенджамина Бикмана, многие люди потребляют углеводы постоянно в течение дня – во время завтрака, перекусов, обеда. Из-за этого организм находится в состоянии хронически повышенного инсулина, что не даёт ему шанса потратить накопленную энергию.

Если вы мало двигаетесь

Людям с низким уровнем физической активности или высоким процентом жира в теле (более 15% для мужчин и более 20% для женщин) лучше избегать углеводов, поскольку тело плохо с ними справляется.

Рацион с большим количеством белков и жиров после окончания тренировки является лучшим выбором. "Когда вы потребляете углеводы в подходящий момент – во время или после физической активности – это помогает контролировать инсулин и улучшает общее состояние организма", – объясняет диетолог Райан Эндрюс.

Выбирайте не время, а качество

В конце концов, не столько важно, когда именно вы потребляете углеводы, как то, какие именно вы выбираете. "Худший момент для углеводов - это когда они рафинированные и сладкие", – говорит доктор Акс.

Отдавайте предпочтение необработанным углеводам с клетчаткой: овощам, цельным фруктам, цельнозерновым крупам (овес, киноа), сладкому картофелю, бобовым, а также молочным продуктам, орехам и семенам без добавления сахара.

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