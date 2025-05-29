Улучшают пищеварение и работу сердца: какая польза морских водорослей для здоровья

Морские водоросли – не только экзотический ингредиент восточной кухни, но и настоящий кладезь полезных веществ. Они все чаще появляются в рационах людей по всему миру, завоевывая популярность благодаря своим уникальным свойствам.

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Хотя на вкус водоросли могут казаться необычными, их польза для здоровья достойна внимания. Издание eatthis.com рассказывает, как регулярное употребление морских водорослей влияет на организм.

Содержит большую дозу йода

Морские водоросли являются одним из самых концентрированных источников йода – минерала, который жизненно важен для работы щитовидной железы. Всего две столовые ложки сушеного нори покрывают 77% суточной потребности в йоде. Этот минерал поддерживает выработку гормонов щитовидной железы, а те, в свою очередь, отвечают за регуляцию обмена веществ и другие важные процессы в организме.

Йод можно получать также из молочных продуктов, йодированной соли, морепродуктов или рыбы. Однако водоросли – это вкусный и натуральный вариант.

"Морские водоросли могут стать отличной альтернативой для тех, кто потребляет мало молочных продуктов, морепродуктов или йодированной соли", – объясняет диетолог Сара Анзловар.

Впрочем, эксперты отмечают: важно обращать внимание на вид водорослей, который вы потребляете. Ведь их существует много, и не все одинаковы по содержанию йода.

"Некоторые виды содержат чрезвычайно высокую концентрацию йода, и это может быть опасно. Особенно внимательными стоит быть с ламинарией, дульсе и комбу - в них уровень йода значительно выше. Помните: больше – не всегда лучше. Чрезмерное потребление может вызвать сбои в функционировании щитовидной железы, например, отеки в области шеи или набор веса", – предостерегает диетолог Мелисса Митри.

Насыщает организм важными микроэлементами

"Морские водоросли – это как овощи из океана. Они содержат значительное количество витаминов и минералов, среди которых витамин С, кальций, калий, фолат, тиамин, рибофлавин, медь, железо, магний и, конечно же, йод", – говорит Анзловар.

Митри добавляет, что уникальность водорослей – в способности концентрировать минералы из морской воды в больших дозах. Однако, это имеет и обратную сторону.

"Поскольку они поглощают не только полезные вещества, но и вредные, в водорослях могут накапливаться тяжелые металлы – в частности кадмий, свинец и ртуть. Это становится проблемой только в случае чрезмерного и регулярного употребления", – отмечает Митри.

Эксперт советует выбирать органические морские водоросли – обычно в них ниже содержание токсичных элементов.

Способствуют лучшему пищеварению

Если вы хотите укрепить микрофлору кишечника, морские водоросли могут быть очень полезными.

"Этот продукт содержит много клетчатки и полисахаридов – особых углеводов, поддерживающих развитие полезных кишечных бактерий. Полисахариды стимулируют выработку короткоцепочечных жирных кислот – важного источника энергии для клеток кишечника", – объясняет Митри.

Эти жирные кислоты питают полезные бактерии, помогая им активно размножаться и поддерживать баланс в пищеварительной системе.

Снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Регулярное употребление морских водорослей может положительно влиять на сердце. "Они способствуют уменьшению уровня холестерина и могут снижать риск ишемической болезни сердца", – рассказывает Анзловар.

В исследованиях указано, что в Японии, где морские водоросли входят в традиционный рацион, уровень смертности от сердечных заболеваний существенно ниже. Этот эффект, вероятно, связан именно с постоянным употреблением морских водорослей.

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