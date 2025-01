Что произойдет с телом, если поесть перед тренировкой

Чтобы избежать тошноты во время тренировки, особенно после приема пищи, важно правильно подбирать продукты и их состав. В частности, это важно поскольку неправильное питание может вызвать неприятные симптомы, такие как дискомфорт в желудке и тошнота.

Как сбалансировано питаться перед тренировкой, чтобы максимизировать эффективность занятий и избежать желудочных проблем? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Переедание может вызвать проблемы с ЖКТ

Чтобы избежать тошноты и проблем с желудочно-кишечным трактом во время тренировки, отдавайте предпочтение легким перекусам. Чрезмерное количество пищи может вызвать дискомфорт, ведь переносимость пищи во время тренировки у каждого человека разная. Умеренность и легкий выбор поможет поддержать мотивацию и обеспечить тело энергией для тренировок.

Ешьте в подходящее для этого время

Экспериментируйте со временем и количеством еды перед тренировкой, чтобы найти оптимальный вариант для вашего организма. Если во время послеобеденной тренировки возникают проблемы с желудком, попробуйте съесть обед раньше или сделать его менее объёмным. Кроме того, отложите перекус на время после тренировки.

Жареная и жирная пища

Если вы чувствуете тошноту или диарею во время тренировки, это может быть следствием неправильного питания перед занятиями. Избегайте тяжелой пищи, в частности жареной, жирного мяса, бобовых, сливок, соусов или цельнозерновых продуктов с высоким содержанием клетчатки. Это особенно важно если ваш желудок чувствителен.

На что следует обратить внимание

Перед тренировкой стоит есть легкую пищу, дающую энергию, в частности продукты, богатые углеводами и с низким содержанием клетчатки и жиров. Это могут быть крендели, батончики с гранолой, сухофрукты или банан. Эти продукты можно употреблять за 1-2 часа до тренировки.

