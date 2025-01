Лучшие растительные напитки для похудения: что следует пить после интенсивных тренировок

После тренировки важно пить воду, обогащенную полезными компонентами, которые помогают поддержать восстановление организма. Такая вода должна быть не только вкусной, но и помогать пополнить уровень электролитов и содержать необходимые витамины.

Это поможет быстрее восстановиться после физических нагрузок и сохранить энергию на дальнейшие свершения. В Eat This, Not That поделились 5 спортивными напитками, которые не содержат лишних калорий и сахара.

Напиток с кокосом

Кокосовая вода является универсальной и лучше синтетических напитков, поскольку не содержит вредных добавок и является естественным источником электролитов. Она поддерживает восстановление после тренировок и имеет приятный вкус, не требующий подсластителей.

Вода с соком арбуза и лимона

После тяжелой тренировки боль в мышцах может затруднить дальнейшие занятия и прогресс. Благодаря высокому содержанию калия и магния сок арбуза помогает уменьшить боль и способствует восстановлению мышц. Кроме того, электролиты, содержащиеся в соке, улучшают гидратацию и сон, а природный сахар из арбуза и лимонного сока восстанавливает запасы энергии.

Кленовая вода

Кленовая вода — это продукт, который получают из кленового сока, пастеризуя и разливая его в бутылки. Она имеет легкую кленовую сладость и немного гуще обычной воды. Бутылка объемом 480 мл содержит около 6 г сахара и обеспечивает до 66% суточной нормы марганца, полезного для снижения воспалений и поддержки суставов.

Кактусовая вода

Вода из кактусов, изготовленная из экстракта опунции, помогает сохранять влагу в коже, сохраняя ее молодой и сияющей благодаря содержанию антиоксидантов. Она также способствует снижению уровня холестерина и контролю глюкозы в крови, что полезно для диабетиков. Этот напиток идеален для жарких дней или после тренировок, поскольку восстанавливает электролиты.

Вода с артишоком

Желто-зеленый напиток из артишоков, лимона, мяты и воды можно пить горячим или холодным. Такая вода богата витаминами группы B, витамином C и электролитами, такими как калий, кальций и магний, способствующими гидратации и наращиванию мышечной массы. Это полезный напиток, который помогает уменьшить стрессовое воздействие на организм и поддерживает здоровье.

