Что следует знать об аллергии на пшеницу: какие продукты есть, а чего надо избегать

Пшеница может вызвать у некоторых людей аномальный иммунный ответ при ее употреблении из-за наличия специфических белков. Очень важно быть осторожным, поскольку этот злак и его производные часто встречаются в различных пищевых продуктах. Если у вас аллергия на пшеницу, News Bytes подготовил рекомендации по поводу того, какие продукты следует включать в свой рацион, а каких избегать.

Хлеб и крупы

Важно избегать цельнозернового, белого хлеба, хлеба с глютеном, пончиков, кексов, французских тостов, вафель, блинов, пельменей, хлебных начинок, сухарей, печенья, кукурузного хлеба и кренделей. Кроме того, держитесь подальше от крекеров из пшеницы.

Вы можете выбрать рисовые вафли, рис, ячмень, картофель, кукурузную муку, кукурузный крахмал, соевую муку, ячменную муку, овсяную муку, рисовую муку, картофельный крахмал и овсяные хлопья. Выбирайте крупу, изготовленную из чистой кукурузы, овса или риса без добавления пшеницы.

Десерты и напитки

Избегайте пирожных, тортов, мороженого, щербета, печенья и упакованных десертов, содержащих пшеничную муку. Наслаждайтесь кремами и десертами, приготовленными без пшеницы и ее производных.

Что касается напитков, лучше держаться подальше от зерновых напитков и заменителей кофе, изготовленных из пшеничных продуктов, таких как пиво и рутбир. Однако вы можете наслаждаться кофе, чаем, фруктовыми соками, молоком, какао и газированными напитками.

Дополнительные продукты

Чтобы обеспечить себе хорошее самочувствие, воздержитесь от потребления мяса, которое посыпано мукой, лапши/макарон и других макаронных изделий на основе пшеницы. Также следует отказаться от шоколада и солодовых изделий. Однако вы можете включить в свой рацион яичные продукты (изготовленные без пшеницы), сливочное масло, замороженные фрукты, нежирное мясо, рыбу, молоко, кефир, йогурт, творог, сыр, кукурузные супы, мед, джемы, желе, сахар, соль , приправы, зелень, орехи, оливки, попкорн, маринованные огурцы и арахисовую пасту.

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