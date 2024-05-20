Польза горчичного масла: что следует знать об этом продукте

Если вы очень любите экспериментировать со вкусами и предпочитаете разнообразные полезные салаты, попробуйте в следующий раз использовать горчичное масло для заправки. Его готовят из семян горчицы, благодаря чему оно имеет характерный острый вкус, который делает блюда интереснее.

Кроме того, такое масло известно своими полезными свойствами для организма. Почему стоит потреблять масло горчицы, узнавали в OBOZ.UA.

Снижает риск сердечных приступов

Это масло содержит много полезных жиров, включая мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, а также Омега-3 и Омега-6. Такой состав способствует снижению риска сердечных заболеваний, а также повышает уровень "хорошего" холестерина и снижению уровня "плохого" холестерина.

Обладает потенциальными антибактериальными свойствами

Множество исследований показали, что эфирное масло горчицы имеет потенциальные антибактериальные свойства, благодаря глюкозинолату, который предотвращает рост вредных бактерий и микробов. Кроме того, в одном из исследований эфирное масло белой горчицы проявило способность уменьшить рост таких бактерий, как Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Bacillus cereus. Также, известно о ее способности сдерживать рост некоторых видов грибков и плесени.

Устраняет забитость дыхательных путей

Горчица известна своими свойствами, которые помогают снять заложенность дыхательных путей. Традиционно горчичное масло использовалось как паровая процедура для лечения простуды. Чтобы получить нужный эффект, небольшое количество масла солид растереть на груди перед сном.

Снимает воспаление

Горчичное масло используется для успокоения боли, что свидетельствует о его противовоспалительных свойствах. Благодаря содержанию жирных кислот Омега-3 и ализотиоцианата, масло способствует регулированию воспалительных процессов организма, уменьшая окислительный стресс и дальнейшие воспаления.

Полезно для волос и кожи

Горчичное масло, богатое витамином Е, способствует уменьшению тонких линий и морщин. Массаж новорожденных этим маслом считается полезным для укрепления их кожи и является распространенной практикой в странах Южной Азии. Кроме того, бета-каротин, присутствующий в горчичном масле, способствует росту волос и улучшает кровообращение, предотвращая инфекции кожи головы.

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