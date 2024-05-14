5 главных преимуществ использования оливкового масла

Оливковое масло – это универсальный ингредиент, который применяют как в кулинарии, так и в косметике. Оно имеет многочисленные преимущества для нашего здоровья, кожи и волос. News Bytes рассказал об этом подробнее.

Полезные жиры

Оливковое масло богато полезными мононенасыщенными жирами. Благодаря олеиновой кислоте, являющейся основной жирной кислотой и составляющей 73% от общего содержания, она является лидером в содействии укреплению здоровья. Исследования показывают, что она не только уменьшает воспаление, но может положительно влиять на гены, связанные с раком.

Здоровье сердца

Исследования подчеркнули, что оливковое масло предотвращает сердечные заболевания. Защищая плохой холестерин ЛПНП от окисления, улучшая выстилку кровеносных сосудов и уменьшая свертываемость крови, она способствует укреплению здоровья сердца.

Здоровье кожи

Когда дело доходит до общего здоровья кожи, оливковое масло оказывается очень полезным. Значительное содержание витамина Е предлагает ряд преимуществ, включая лечение воспалений, акне и защиту от различных кожных заболеваний, повреждений и токсинов.

Уход за волосами

Не ограничиваясь только внутренним здоровьем и уходом за кожей, оливковое масло имеет свои преимущества в уходе за волосами. Витамин Е способствует укреплению здоровья волосами, предотвращая их выпадение и леча секущиеся кончики. Она также увлажняет длину и уменьшает раздражение кожи головы, что в конечном счете помогает бороться с перхотью.

Здоровье ногтей

Удивительно, но оливковое масло оказывает положительное влияние даже на здоровье ногтей. Если вы боретесь с их тусклостью и ломкостью, есть простой способ – протирать их ватным спонжем, смоченным в ней.

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