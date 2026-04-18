Что стоит съесть перед сном, чтобы крепко спать: эксперты назвали фрукт против бессонницы

Проблемы со сном становятся все более распространенными, и многие люди ищут простые способы их решения. Иногда улучшить ночной отдых можно без лекарств – достаточно пересмотреть свои вечерние привычки.

Видео дня

Особое внимание эксперты советуют обратить на питание перед сном. В частности, один популярный фрукт может помочь быстрее заснуть и сделать сон глубже, пишет express.co.

Специалисты пришли к выводу, что регулярное употребление киви в вечернее время может положительно сказаться на ночном отдыхе. Людям, которые сталкиваются с трудностями засыпания, советуют обратить внимание на этот фрукт как на легкий перекус перед сном.

По словам экспертов по здоровому образу жизни, киви стоит сделать частью вечерних привычек. Он стимулирует выработку серотонина – вещества в мозге, отвечающего за настроение и качество сна. Именно поэтому такой перекус помогает организму быстрее расслабиться и способствует более глубокому отдыху.

Кроме того, киви содержит большое количество полезных веществ. Диетологи подчеркивают, что этот фрукт богат витамином С, калием и клетчаткой, что поддерживает иммунную систему и улучшает работу пищеварения.

Исследования Harvard Health показывают, что рацион с большим количеством фруктов и овощей положительно влияет на общее состояние здоровья и может способствовать лучшему сну. Учёные объясняют, что питательные продукты помогают регулировать гормональный баланс и снижать уровень воспаления, что непосредственно отражается на качестве отдыха.

Впрочем, не все специалисты разделяют однозначный оптимизм относительно этого подхода. Представители британского Фонда сна отмечают, что предварительные результаты выглядят многообещающими, однако для окончательных выводов необходимы более масштабные исследования.

Несмотря на это, привычка съедать киви вечером вряд ли навредит. Эксперты подчеркивают, что такой способ не является лечением серьезных нарушений сна, но может стать безопасным и естественным вариантом для улучшения качества отдыха.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.