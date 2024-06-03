Что такое апатия и чем она опасна: все, что нужно знать

Апатия характеризуется отсутствием мотивации и безразличия к окружающим. У некоторых людей это состояние может быстро проходить, тогда как для других оно становится хроническим.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что апатия может являться симптомом тяжелой депрессии, шизофрении или другого психического заболевания.

Признаки апатии

Сама по себе апатия не является заболеванием, но это является симптомом определенных психических расстройств. У людей с апатией наблюдается:

снижение интереса к вещам, которые вызвали удовольствие;

снижение мотивации и инициативности;

нарушение концентрации;

снижение либидо;

усталость.

В частности, апатия является распространенным симптомом болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Как побороть апатию

Апатия может повлиять на общее качество жизни. Однако справиться с этим состоянием может помочь следующее:

Сосредоточение на малых целях:

Создайте и выполните достижимую цену, отпразднуйте каждый успех. Это может помочь повысить мотивацию и уверенность в себе.

Создание рутины:

Рутин обеспечит стабильность и цель. Это поможет оставаться организованным.

Поиск поддержки:

Участвуйте в группах поддержки. Люди, имевшие подобные проблемы, могут дать ценный совет.

Кроме этого, вместо борьбы с апатией следует выявить основную причину. Лечение может включать прием лекарства, физическую терапию, когнитивную реабилитацию и т.д.

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