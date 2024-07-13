Что такое ацерола: особенности фрукта и в чем ее польза для организма

Ацерола – вишнеобразный фрукт, содержащий витамин С, поэтому полезный для иммунной системы. Более того, ацерола содержит множество других питательных веществ, среди которых витамин А, таимин, рибофлавин и ниацин.

Об этом сообщили в health. Ацерола может использоваться для лечения простуды и улучшения состояния кожи.

Польза ацеролы:

Поддержка иммунного здоровья

Ацерола может обеспечить мощную иммунную поддержку. Фрукт богат витамином С, поэтому может защитить организм человека от определенных инфекций.

Уменьшение воспаления

Ацерола имеет противовоспалительные преимущества, она содержит высокую концентрацию антиоксидантов, которые могут снизить воспаление в организме. Согласно исследованию противовоспалительный эффект ацеролы связан с полифенольными соединениями в этом фрукте. Полифенолы нейтрализуют вредные соединения, свободные радикалы.

Потребление ацеролы может снизить риск развития определенных видов рака и сердечных заболеваний.

Улучшение состояния кожи

Ацерола может улучшить состояние кожи, поскольку содержание витамина С играет важную роль в производстве коллагена, помогающего поддерживать эластичность, упругость и гладкость кожи.

Регулярное употребление ацеролы может помочь предотвратить признаки старения, такие как морщины и тонкие линии, способствуя выработке коллагена и борясь с окислительным повреждением клеток кожи. Более того, фрукт может помочь защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения и других загрязнений.

Улучшение пищеварения

Ацерола – природный источник пищевых волокон, помогающих способствовать здоровому стулу и предотвращению запоров.

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