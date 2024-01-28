Что такое болезнь 'Х' и почему она опаснее COVID-19: Голубовская прояснила заявление ВОЗ

Болезнь "Х", к пандемии которой готовится мир и которая может стать в 20 раз смертоноснее коронавируса, является обобщенным понятием. Медики в настоящее время обсуждают ряд возможных возбудителей, среди которых пандемический вариант гриппа и птичий грипп.

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Об этом рассказала врач-инфекционист, профессор Ольга Голубовская. "Болезнь "Х" – это собирательное понятие. Таким названием обозначен возбудитель, который гипотетически может вызвать новую пандемию. Специалистами обсуждается целый ряд возможных возбудителей, в том числе пандемический вариант гриппа и птичий грипп. Но пока нет никаких четких возбудителей, они неизвестны", – сказала она ТСН.ua.

Голубовская напомнила, что в 2018 году также было предупреждение о новой пандемии и после этого мир получил вирус SARS-CoV-2.

"Как будет в этот раз – никто не знает. В 2021 году на Всемирной ассамблее здравоохранения нас предупредили, что миру угрожает новая пандемия, ее возникновение – только дело времени. Сейчас эта тема снова обсуждается и звучат предупреждения от специалистов. Но никаких возбудителей пока нет – все на уровне теорий и обсуждений", – рассказала врач.

При этом она подтвердила, что болезнь "Х"в 20 раз будет смертоноснее COVID-19:

"Специалисты именно так и говорят, что мир ждет новая пандемия, которая будет более смертоносной, чем COVID-19. А коронавирус был действительно очень страшной болезнью, унесшей много жизней. Но, на самом деле, это не самое страшное, что уже было с человеческой популяцией".

В то же время Голубовская отметила, что никто не знает, когда болезнь "Х" станет реальностью, "поскольку это абсолютно непредсказуемая вещь".

"Вообще мы живем в таком мире, где биологические угрозы вполне реальны. На всемирных конгрессах по биологической безопасности выступают ключевые мировые фигуры, они отмечают, что уникальные возможности секвенирования генома делают биологические угрозы для людей чрезвычайно реальными. Повлиять на это мы, к сожалению, никак не можем. Поэтому должны готовиться", - сказала врач.

По ее словам, эпидемиологи должны быть готовы "по своему профилю, чтобы больных было как можно меньше", а клинические врачи – "спасать уже больных людей, чтобы они своевременно получали терапию". Работа государства должна быть направлена на повышение уровня осведомленности общества, добавила Голубовская.

"Когда произошла вспышка коронавируса – нам наконец-то вернули главных санитарных врачей и возобновили подготовку эпидемиологов. Поэтому сейчас ситуация несколько лучше, чем была в 2019 году, хотя еще далека от совершенства. Поэтому надеюсь, все будет хорошо. Ведь коронавирус мы прошли не с наихудшим результатом, несмотря на всю разруху в системе. По крайней мере, без такой страшной госпитальной летальности, которая была во многих развитых странах мира. Поэтому, думаю, что в случае возникновения новой пандемии наши специалисты на местах будут, как всегда, все вытаскивать на собственных плечах", – считает врач-инфекционист.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВОЗ призвали готовиться к новой гипотетической пандемии так называемой болезни "X", которая может привести к в 20 раз больше смертельных случаев, чем пандемия коронавируса. В Миздраве Украины напомнили, что в свое время пандемия COVID-19 также была болезнью Х.

Пандемию "болезни X" обсуждали на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Специалисты говорили об усилиях, необходимых для подготовки систем здравоохранения к многочисленным будущим вызовам.

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