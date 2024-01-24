В ВОЗ призвали готовиться к новой гипотетической пандемии: что известно о 'Болезни X'

Болезнь Х – это потенциальная угроза, которую ученые всего мира совместно пытаются заранее спрогнозировать. Это делается для того, чтобы мгновенно использовать все имеющиеся ресурсы для сохранения жизни людей.

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Это сообщается в заявлении министерства здравоохранения Украины в Telegram. О том, как сделать систему здравоохранения менее уязвимой к глобальным вызовам в среду, 24 января, говорили на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко и представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

В ведомстве напомнили, что в свое время пандемия COVID-19 также была болезнью Х. В Минздраве считают, что каждая страна сделала выводы относительно своих систем здравоохранения и важности международного сотрудничества, обмена данными, технологиями и инновациями.

"Украина является частью глобального механизма. Политическое и отраслевое сотрудничество – это то, что позволяет нам всем подготовиться как можно лучше. В частности, речь идет об оперативной разработке высококачественных диагностических, терапевтических средств и вакцин. Сейчас речь идет о 100 днях в случае следующей эпидемии", – отмечает Виктор Ляшко.

Министр подчеркнул, что есть три компонента, свидетельствующие о готовности системы здравоохранения к вызовам любых эпидемий: люди (кадровый потенциал), сильная лабораторная сеть, работающая по международным стандартам и глобальное партнерство. По словам Виктора Ляшко, Украина развивает каждую из них.

Как сообщал OBOZ.UA, на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсудили новую возможную пандемию "болезни X". Это гипотетическое название неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что она может привести к в 20 раз больше смертельных случаев, чем пандемия коронавируса.

Кроме того, стало известно, что в Испании в период рождественских праздников резко увеличилось количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также грипп. Поэтому несколько регионов страны объявили о восстановлении некоторых карантинных правил.

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