Что такое гидролизованный коллаген и действительно ли он фантастически влияет на кожу

Гидролизованный коллаген – это популярная косметическая добавка, которая обещает улучшить вашу внешность и общее состояние здоровья. Многие верят, что этот продукт не только улучшает состояние кожи, но и укрепляет кости, мышцы и суставы благодаря высокому содержанию белка.

Несмотря на многочисленные обещания, следует узнать, действительно ли гидролизованный коллаген обладает такими удивительными свойствами. Следует ли добавлять гидролизованный коллаген к своему режиму ухода за собой, пишет Eat This Not That.

Что такое гидролизованный коллаген?

Коллаген – один из важнейших белков в вашем организме, который обеспечивает структуру и поддержку для костей, кожи, суставов и кровеносных сосудов. С возрастом уровень коллагена в организме снижается, что приводит к потере упругости кожи, ослаблению суставов и общему старению.

Гидролизованный коллаген или пептиды коллагена — это современное решение для поддержания молодости и здоровья. Благодаря специальному процессу этот белок расщепляется на мелкие частицы, что делает его более легким для усвоения организмом. Добавляйте пептиды коллагена к своим ежедневным напиткам и блюдам для улучшения состояния кожи, укрепления суставов и поддержания костей.

Преимущества гидролизованного коллагена очевидны: это простой и эффективный способ омолодить свое тело изнутри. Вы можете найти это мощное приложение в виде порошка, легко интегрирующегося в ваши любимые блюда и напитки.

Зачем нужен гидролизованный коллаген?

- Улучшает упругость и влажность кожи, что способствует предотвращению морщин.

- поддерживает функциональность суставов и снижает болевые ощущения у них.

- предотвращает уменьшение плотности костей.

- способствует наращиванию мышечной массы.

- поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

- укрепляет волосы и ногти.

Коллаген и красота

Благодаря употреблению коллагена вы сможете укрепить мышцы, артерии, органы, суставы и кожа.

Используя гидролизованный коллаген, вы повторно увлажняете кожу и уменьшаете появление линий и морщин. Согласно исследованию Molecules и исследованию 2014 года в журнале Skin Pharmacology and Physiology, пероральное применение гидролизованного коллагена в течение от одного до трех месяцев имеет явные преимущества по увлажнению, упругости и эластичности кожи. Отмечается, что женщины принимали добавку гидролизованного коллагена в количестве не менее 2,5 г в день.

Как им пользоваться

Большинство людей добавляют коллагеновые пептиды к своим напиткам, будь то кофе, чай матча или утренняя полоса, хотя некоторые люди также добавляют их в выпечку. Некоторые компании продают коллагеновую воду и коллаген из костного бульона, что дает вам больше возможностей для добавления их в свой рацион.

Эксперты отмечают, что потребление гидролизованного коллагена может дать хороший импульс тем, кто соблюдает диету и хочет достичь больше красоты.

В то же время вы должны знать, что первые преимущества от принятия коллагена вы получите не сразу.

Существуют ли побочные эффекты гидролизованного коллагена

Потребление гидролизованного коллагена считается безопасным, но как с любой добавкой возможны различия в качестве продуктов. Есть небольшая вероятность возникновения желудочно-кишечного дискомфорта или аллергических реакций на составляющие.

Нужно обдумать, действительно ли необходима добавка коллагена для вашего организма, поскольку существуют продукты, способные стимулировать выработку коллагена естественным путем.

В то же время, недостаточно данных для определения точной пользы гидролизованного коллагена для здоровья, хотя некоторые исследования показывают определенные преимущества. Прежде чем решить, "работает" ли коллаген, нужно потреблять, по меньшей мере, 2,5 г гидролизованного коллагена в день в течение 4 недель.

