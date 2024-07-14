Что такое кокосовое масло: где его применять

Кокосовое масло производится из внутренней части кокосов и может затвердевать при комнатной температуре. Она имеет несколько преимуществ для здоровья. Речь идет об улучшении состояния кожи, волос. Однако большое количество насыщенных жиров может вызвать болезни сердца.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что кокосовое масло может способствовать сжиганию жира, обладать противомикробными и противовоспалительными свойствами, улучшающими состояние полости рта.

Преимущества кокосового масла:

Управление весом

Согласно исследованию, кокосовое масло может помочь снизить массу тела, особенно при низкокалорийной диете. В частности, жиры в кокосовом масле составляют 65% среднецепочечных триглицеридов, которые могут иметь этот эффект.

Улучшение состояния кожи

Кокосовое масло можно использовать для лечения проблем с кожей. Она способствует заживлению ран, лечит сухую кожу и уменьшает воспаление. Согласно исследованию, люди с экземой, использовавшие кокосовое масло первого отжима, претерпели значительное улучшение.

Воздействие на волосы

Нанесение кокосового масла на кожу головы может снизить потерю белка в волосах. Более того, в защите волос кокосовая работает лучше, чем подсолнечника и минеральное масло.

Согласно исследованию, кокосовое масло может уменьшить перхоть и способствовать здоровым бактериям на коже головы.

Польза для полости рта

Кокосовое масло может предотвратить и лечить заболевания полости рта. Она уменьшает количество бактерий и налета, улучшает состояние десен.

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