Что такое комбуча: для чего пить и какая польза для организма

Комбуча, или чайный гриб, становится все более популярным напитком среди тех, кто заботится о своем здоровье. И не зря! Этот напиток, известный своей освежающей кислинкой и легкой газировкой, является природным источником пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечной флоры и улучшают пищеварение.

Содержащиеся в комбуче антиоксиданты активно защищают клетки организма от повреждений, способствуя долголетию и сохранению молодости. Почему еще полезно употреблять в пищу комбучу, пишет эксперт в сфере фитнеса Алекс Милардо для издания Eat This Not That.

Что такое комбуча?

Комбуча или чайный гриб – это освежающий холодный чайный напиток, изготовленный из сахара, чая, дрожжей и бактерий. Дрожжи и бактерии выращивают вместе, создавая "культуру", которую затем добавляют в чай с сахаром и оставляют для брожения. Конечным результатом является напиток, богатый витаминами группы B, уксусом и аминокислотами.

Одним из главных преимуществ комбучи является ее содержание пробиотиков. Ферментированный напиток способствует поддержанию здоровья кишечника и общему самочувствию организма. Благодаря пробиотикам комбуча поддерживает здоровый микробиом кишечника, что оказывает положительное влияние на пищеварение, иммунитет и общее состояние здоровья. Включение комбучи в ежедневный рацион может быть простым и эффективным способом улучшить самочувствие и энергию на весь день.

Сколько нужно пить комбучи. Опыт автора статьи

За 30 дней эксперимента, выпивая от 200 мл чайного гриба, я заметил сильное вздутие живота, поскольку он содержит пузырьки углекислого газа. Итак, если у вас чувствительный желудок, важно не пить много и решить индивидуально.

Я пил комбучу каждый день в течение 30 дней вместо кофе и отметил повышение бодрости и добавления энергии. Интересно, что чайный гриб Health-Ade содержит от пяти до 15 миллиграммов кофеина в каждой порции, сравнимой с одной чашкой кофе без кофеина.

Я отмечаю улучшение пищеварительной системы. Этот напиток заставил подумать о том, что я употребляю в пищу что-то очень питательное, подобное приему витаминов.

Вывод: комбуча стала хорошим дополнением к моему стилю жизни и только улучшает его. Кроме спорта и сбалансированного питания, добавок и витаминов теперь еще добавился чайный гриб, который беспроблемно расположился в распорядке дня.

Ранее OBOZ.UA сообщал о преимуществах чая матча для организма.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.