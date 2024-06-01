Питьевая вода помогает похудеть: узнайте как

Процесс похудения состоит из многих этапов. Один из них – употребление достаточного количества воды. Были опубликованы исследования, посвященные влиянию воды на похудение, и положительные результаты подтвердили полезность этого шага.

Мы расскажем вам, как питьевая вода помогает сбросить лишние килограммы и сколько воды для этого нужно.

Вода подавляет аппетит, предотвращает лишние калории.

Утверждение "вы не голодны, вы просто хотите пить" является правдой, поскольку вода способна активно подавлять аппетит. Вот почему выпивание стакана воды перед едой помогает снизить количество съеденной пищи и избежать ненужных перекусов.

Исследования также показали, что 500 мл воды за 30 минут до еды вместе с регулярным потреблением воды может снизить массу тела.

Обеспечивает выведение токсинов, которые могут привести к увеличению веса.

Обычный человек нуждается в воде, чтобы обеспечить надлежащее функционирование наших органов, необходимых для всех процессов в организме. Обезвоживание особенно влияет на работу пищеварения и влечет за собой такие проблемы, как запор.

Вода упрощает процесс пищеварения и выводит отходы и токсины из жира. Таким образом, гидратация предотвращает ключевые причины увеличения веса.

Вода отвечает за поддержку нашего метаболизма

Хороший метаболизм – ключ к похудению. На самом деле вода может ускорить метаболизм. На первом этапе процесса молекулы воды должны взаимодействовать с триглицеридами (жирами), образуя глицерин и жирные кислоты. Это требует достаточного потребления воды.

Вода не только сжигает жир, но и увеличивает количество сжигаемых калорий.

Питьевая вода может уменьшить общее количество калорий, поступающих со сладкими жидкостями

Сладкие напитки, перепакованные как напитки для здоровья, являются частью ненужной тяги и могут бессознательно увеличить потребление калорий. Даже фруктовые соки, особенно обработанные, содержат множество калорий.

Когда вы испытываете жажду, пейте простую воду, а не газировку или подслащенный чай со льдом. Это может уменьшить количество сладких калорий, обуздать голод и ускорить процесс похудения.

Но как она может ускорить похудение?

Чтобы ускорить процесс похудения, нужно выпивать около 3,8 литра в день.

Чтобы увеличить потребление воды, используйте мерные бутылки и чашки для отслеживания ее количества. Также может помочь размещение визуального или цифрового напоминания на ваших электронных устройствах.

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