Что такое моринга: как ее использовать в питании и уходе

Моринга – лекарственное растение, содержащее много питательных веществ. Она может уменьшить боль и риск сердечных заболеваний, язв и других хронических заболеваний.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что в традиционной медицине используются почти все части этого растения – листья, кора, корни и сок.

Польза моринги:

Содержимое антиоксидантов

Моринга содержит фенольные соединения, которые являются молекулами с противовоспалительными свойствами. В частности, флавоноиды могут способствовать иммунному здоровью, предотвращать хронические заболевания и бороться с воспалением.

Снижение уровня сахара в крови

Согласно исследованию, люди с диабетом, принимавшие 20 грамм порошка листьев моринги ежедневно, имели более низкий уровень сахара в крови.

Облегчение симптомов менопаузы

Моринга помогает облегчить симптомы менопаузы, а именно ночную потливость, тревоги. Согласно исследованию, морингв может помочь уменьшить тяжесть приливов, когда появляются при дисбалансе антиоксидантов и свободных радикалов.

Антивозрастной эффект

Моринга становится популярной в уходе за кожей. Ее экстракты обладают омолаживающими свойствами для кожи. В частности, морингв улучшает эластичность кожи, в то время как большое количество витамина С и Е в растении помогает сделать кожу сияющей. Более того, масло моринги может лечить экзему и воспаление на коже.

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