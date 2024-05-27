Что такое озонотерапия: узнайте больше о ее эффективности

Озон, молекула, состоящая из трех атомов кислорода, имеет отличные свойства, которые побудили врачей исследовать его терапевтический потенциал. Несмотря на перспективные перспективы, в 2019 году FDA признало этот бесцветный газ токсичным и недоказанным.

Терапия направлена на повышение уровня кислорода в организме, что способствует укреплению иммунной системы. Процедура призвана улучшить выработку биологически активных соединений и потребление клетками глюкозы и, как следствие, сбалансировать работу органов и систем. Мы собрали для вас больше информации об этом методе терапии.

Как работает озонотерапия

Уже более столетия медицинский озон используется для стерилизации медицинского оборудования и лечения разных заболеваний. Некоторые исследования показывают, что он может стимулировать иммунную систему, дезинфицировать ее и лечить ряд проблем со здоровьем.

Озонотерапия нейтрализует бактерии, вирусы, грибки, дрожжи, тем самым угнетая вредные процессы в организме. Исследование 2018 показало, что когда озон взаимодействует с жидкостями организма, он генерирует больше белков и эритроцитов, повышая уровень кислорода в организме.

Заболевания, лечащие с помощью озонотерапии

Продолжаются исследования с целью проверки безопасности и эффективности озонотерапии при таких заболеваниях как респираторные расстройства, диабет и расстройства иммунной системы.

В 2019 году исследование показало, что озонотерапия помогла закрыть рану и снизить риск инфекции у людей с язвами диабетической стопы. Кроме того, исследование 2018 показало, что сочетание озона с кровью значительно снизило вирусную нагрузку у пациентов с ВИЧ в течение двух лет.

Методы озонотерапии

Существует несколько способов введения озонотерапии, включая прямое нанесение на ткани на поврежденных конечностях либо ранах. Внутривенное лечение внутренних заболеваний, таких как ВИЧ, путем растворения газа в крови пациента. Повторное введение внутривенно или в виде внутримышечной инъекции, где перед введением газ смешивается с кислородом.

Медицинские работники должны быть очень осторожны при использовании озонотерапии из-за ее непредсказуемой и нестабильной природы.

Эффективность

Эффективность озонотерапии имеет неоднозначные результаты, поскольку клинические испытания продолжаются для таких состояний как болезни сердца и артрит. FDA не одобряет его использование для лечения заболеваний, и не хватает долгосрочных исследований, чтобы полностью понять возможные побочные эффекты.

В 2019 году FDA предостерегла от вдыхания озона, поскольку он может раздражать легкие и вызвать накопление жидкости. Страховые компании обычно не покрывают озонотерапию. Перед началом терапии проконсультируйтесь с лечащим врачом.

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