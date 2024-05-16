Гипертиреоз: причины, симптомы и лечение

Щитовидная железа – небольшая железа, расположенная в передней части шеи. Она производит в организме гормоны тетрайодтиронина (Т4) и трийодтиронина (Т3).

Гипертиреоз – это состояние, возникающее из-за чрезмерной активности щитовидной железы, которая производит слишком много Т4, Т3 или обоих гормонов. Мы расскажем вам о причинах, симптомах и лечении этого распространенного заболевания.

Причины

Болезнь Грейвса, аутоиммунное заболевание, наиболее часто встречающееся у женщин, является основной причиной гипертиреоза. Следует также отметить, что болезнь передается в семьях и может быть генетически унаследована.

Другие причины гипертиреоза включают вирусный тиреоидит, чрезмерное потребление йода через пищевые добавки или лекарства, передозировку тироксина, функциональную аденому щитовидной железы и токсичный многоузловой зоб.

Симптомы

Гипертиреоз у пациентов пожилого возраста может проявляться нерегулярным сердцебиением и учащенным сердцебиением.

Делирий, спутанность сознания, высокое кровяное давление, застойная сердечная недостаточность и остеопороз – другие симптомы, возникающие в тяжелых случаях гипертиреоза у пожилых людей.

У взрослых распространенными симптомами являются непереносимость жары, беспокойство, тревожность, тремор, потеря веса, повышенная потливость, обильные менструации, снижение концентрации внимания, отек щитовидной железы и низкий уровень холестерина.

Диагностика

Для определения гипертиреоза используется анализ крови на уровне Т3, Т4 и ТТГ. Поскольку состояние вызывает ускоренный метаболизм, что приводит к понижению уровня холестерина, врач может также предложить сдать анализ липидного профиля.

Кроме того, УЗИ шеи помогает выявить изменения в ткани щитовидной железы. Однако в запущенных случаях рекомендуют также МРТ и КТ.

Лечение

Лечение и лекарства от гипертиреоза отличаются от человека к человеку. Врач может назначить пероральный прием радиоактивного иода с последующим приемом тироксина.

В других случаях может быть рекомендована группа препаратов под названием тионамиды, подавляющих выработку фермента тиреоидной пероксидазы. Эти препараты также используются для лечения случаев внутрищитовидного воспаления, наблюдаемого при тиреоидите.

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