Несколько эффективных естественных способов исправить гормональный дисбаланс

Гормоны – это химические посланники, которые оказывают глубокое влияние на ваше физическое, психическое и эмоциональное здоровье. Эндокринные железы вырабатывают гормоны, которые необходимы для различных процессов в организме.

Однако современный образ жизни и быстротечный мир привели к тому, что большинство людей страдают гормональным дисбалансом. Мы собрали вам несколько эффективных способов, которые помогут вам поддерживать гормональный баланс.

Упражняйте техники снижения стресса, такие как медитация и йога

Кортизол помогает организму справляться со стрессом в долгосрочной перспективе, тогда как адреналин обеспечивает заряд энергии для реагирования на непосредственную опасность.

Однако хронический стресс повышает уровень обоих этих гормонов, что может привести к таким заболеваниям, как ожирение, высокое кровяное давление, тревожность. Участие в мероприятиях по снятию стресса, например, йога и медитация, является проверенным способом держать эти гормоны под контролем.

Важно потреблять достаточное количество белков во время каждого приема пищи

Белки влияют на выделение гормонов, регулирующих потребление пищи. Несколько исследований показывают, что достаточное потребление белка снижает уровень гормонов голода, одновременно стимулируя выработку гормонов, помогающих ощущать сытость.

Следовательно, потребление продуктов с высоким содержанием белка во время каждого приема пищи важно для сбалансирования этих гормонов. Для этого эксперты рекомендуют потреблять не менее 20-30 г белка во время каждого приема пищи.

Регулярные физические упражнения помогают контролировать уровень инсулина.

Инсулин позволяет клеткам поглощать сахар из крови и использовать его для получения энергии. Однако даже незначительное повышение уровня инсулина сверх нормы может вызвать сердечные заболевания, диабет и рак.

Исследования показывают, что регулярная физическая активность поможет повысить чувствительность к инсулину и снизить его уровень. Ходьба, бег, пробежки или сочетание силовых и аэробных упражнений полезны.

Здоровый режим сна оказывает сильное влияние на гормональную регуляцию.

Качество сна оказывает сильное влияние на уровень гормонов. Исследования показывают, что плохой режим сна оказывает сильное влияние на такие гормоны, как инсулин, кортизол, лептин и грелин.

Это может привести к повышенному стрессу, нездоровым пищевым привычкам и влечениям к вредной пище и т.д. Чтобы сбалансировать гормональный фон, важно спать не менее 7-8 часов в ночь.

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