Что такое пробиотики и чем они важны: что нужно знать
В общем, пробиотики – это живые, полезные для здоровья человека, особенно для пищеварительной системы, микроорганизмы. Они содержатся в некоторых продуктах и добавках.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он подчеркнул, что пробиотики помогают поддерживать здоровый баланс бактерий в кишечнике. Они поддерживают иммунную систему, способствуют здоровому пищеварению и положительно влияют на психическое здоровье.
Преимущества приема пробиотиков
Улучшение пищеварения при усвоении питательных веществ
Пробиотики влияют на способность расщеплять пищу, также извлекают из нее питательные вещества, что помогает в переваривании и их усвоении.
Повышение иммунной системы
Пробиотики поддерживают иммунную систему, способствуют выработке антител и улучшают функцию иммунных клеток.
Снижение риска некоторых инфекций
Пробиотики могут помочь в предотвращении или уменьшении тяжести некоторых инфекций. В частности, речь идет об инфекциях мочевыводящих путей и респираторных инфекциях.
Облегчение проблем с пищеварением
Пробиотики помогают облегчить симптомы проблем с пищеварением. А именно синдрома раздраженного кишечника, общим заболеванием кишечника и диареи, вызванной инфекциями или использованием антибиотиков.
Улучшение психического здоровья
Согласно определенным исследованиям, пробиотики могут положительно повлиять на психическое здоровье человека. Также они помогают в уменьшении симптомов тревоги и депрессии.
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