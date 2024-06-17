Что такое пробиотики и чем они важны: что нужно знать

В общем, пробиотики – это живые, полезные для здоровья человека, особенно для пищеварительной системы, микроорганизмы. Они содержатся в некоторых продуктах и добавках.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он подчеркнул, что пробиотики помогают поддерживать здоровый баланс бактерий в кишечнике. Они поддерживают иммунную систему, способствуют здоровому пищеварению и положительно влияют на психическое здоровье.

Преимущества приема пробиотиков

Улучшение пищеварения при усвоении питательных веществ

Пробиотики влияют на способность расщеплять пищу, также извлекают из нее питательные вещества, что помогает в переваривании и их усвоении.

Повышение иммунной системы

Пробиотики поддерживают иммунную систему, способствуют выработке антител и улучшают функцию иммунных клеток.

Снижение риска некоторых инфекций

Пробиотики могут помочь в предотвращении или уменьшении тяжести некоторых инфекций. В частности, речь идет об инфекциях мочевыводящих путей и респираторных инфекциях.

Облегчение проблем с пищеварением

Пробиотики помогают облегчить симптомы проблем с пищеварением. А именно синдрома раздраженного кишечника, общим заболеванием кишечника и диареи, вызванной инфекциями или использованием антибиотиков.

Улучшение психического здоровья

Согласно определенным исследованиям, пробиотики могут положительно повлиять на психическое здоровье человека. Также они помогают в уменьшении симптомов тревоги и депрессии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие продукты нужно есть, чтобы сбросить лишние килограммы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.