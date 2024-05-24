Что такое салициловая кислота и как ее использовать в уходе за кожей

Салициловая кислота обычно используется для лечения различных кожных заболеваний. Речь идет об угрях, псориазе, перхоти и даже бородавках. Более того, она может отшелушивать и омолаживать кожу.

Об этом сообщили в health. В некоторых случаях салициловая кислота может вызывать побочные эффекты, высыхание и раздражение, поэтому важно использовать ее по инструкции.

Как использовать салициловую кислоту

Салициловая кислота бывает разных типов, а именно:

салфетки;

увлажняющие средства;

жидкости, гели;

пилинги;

шампуни.

Салфетки:

Обычно используется для лечения прыщей и угрей. Салициловая кислота открывает укупоренные поры и отшелушивает кожу.

Гель:

Используется для лечения бородавок. Салициловая кислота работает, медленно отслаивая кожу. Также жидкую форму можно использовать для лечения угрей.

Увлажняющие средства:

Салициловая кислота может использоваться в качестве ингредиента в увлажняющих кремах.

Шампунь:

Шампуни с салициловой кислотой помогают в борьбе с перхотью. Такое средство помогает отшелушивать и обновлять кожу головы. Кроме того, такие шампуни могут быть эффективны в лечении псориаза и ихтиоза.

Пилинг для лица:

Салициловая кислота помогает отшелушивать поверхностный слой кожи, приводя к регенерации. Такой пилинг особенно подойдет для людей, склонных к появлению прыщей.

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