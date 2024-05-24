Что такое салициловая кислота и как ее использовать в уходе за кожей
Салициловая кислота обычно используется для лечения различных кожных заболеваний. Речь идет об угрях, псориазе, перхоти и даже бородавках. Более того, она может отшелушивать и омолаживать кожу.
Об этом сообщили в health. В некоторых случаях салициловая кислота может вызывать побочные эффекты, высыхание и раздражение, поэтому важно использовать ее по инструкции.
Как использовать салициловую кислоту
Салициловая кислота бывает разных типов, а именно:
- салфетки;
- увлажняющие средства;
- жидкости, гели;
- пилинги;
- шампуни.
Салфетки:
Обычно используется для лечения прыщей и угрей. Салициловая кислота открывает укупоренные поры и отшелушивает кожу.
Гель:
Используется для лечения бородавок. Салициловая кислота работает, медленно отслаивая кожу. Также жидкую форму можно использовать для лечения угрей.
Увлажняющие средства:
Салициловая кислота может использоваться в качестве ингредиента в увлажняющих кремах.
Шампунь:
Шампуни с салициловой кислотой помогают в борьбе с перхотью. Такое средство помогает отшелушивать и обновлять кожу головы. Кроме того, такие шампуни могут быть эффективны в лечении псориаза и ихтиоза.
Пилинг для лица:
Салициловая кислота помогает отшелушивать поверхностный слой кожи, приводя к регенерации. Такой пилинг особенно подойдет для людей, склонных к появлению прыщей.
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