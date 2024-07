Полезные свойства цукини и его преимущества для организма: почему следует включить в рацион

Цукини или кабачки – универсальный сезонный овощ, который легко добавить к разным блюдам благодаря его нейтральному вкусу. Цукини хорошо подходит как замена пасты, а также можно готовить на гриле или жарить с другими овощами.

Кабачки и цукини богаты клетчаткой и полезны для здоровья, поэтому их следует включить в свой рацион этим летом. Чего вы могли не знать об этом овоще и какая его польза для организма, рассказали в Eat This, Not That.

Определение

Мы привыкли считать кабачок овощем, однако на самом деле он молодой фрукт из семьи тыквенных, к которой также относятся огурцы и тыквы. Он собирается до полного созревания и классифицируется как летний кабачок, который можно есть вместе со шкуркой, семенами и мякотью. Цвет кабачка может быть от темно-зеленого до желтоватого.

Польза и питательная ценность

Цукини низкокалорийный овощ, богатый клетчаткой, который поддерживает стабильный уровень сахара в крови и улучшает пищеварение. Кроме того, благодаря содержанию витаминов А и С, кабачок помогает укреплять иммунную систему и зрение. Обратите внимание, что сырые кабачки содержат больше витамина С, а вареные больше витамина А. Они также белок, витамины группы В, калий и марганец, улучшающие иммунную систему.

Вкус

У Цукини мягкий вкус, который может раскрываться в зависимости от способа приготовления. Он может быть пикантным, если обжарить с чесноком или сладким в пюре, которое добавляют в выпечку.

Как приготовить лапшу из цукини

Лапша из кабачков – это популярный и легкий способ насладиться пожилым овощем. Для приготовления следует использовать различные кухонные инструменты, такие как картофелечистку или нож или специальный спирализатор, который нарезает кабачки в виде макарон. Пассируйте лапшу с оливковым маслом, солью и перцем, чтобы подчеркнуть вкус. Цукини в таком приготовлении можно использовать как низкоуглеводную альтернативу спагетти.

Креативное приготовление кабачков

Кабачки имеют множество применений в кулинарии. Их можно добавлять в тесто для выпечки, запекать или использовать в качестве основы для пиццы. Их мягкий вкус хорошо сочетается с разными блюдами, такими как супы, соусы и даже маринованные закуски.

Хранение и заморозка

Летний кабачок легко заморозить, если вы не можете использовать его в ближайшие дни. Выберите молодой кабачок, нарежьте ломтиками и бланшируйте в кипящей воде в течение 3 минут, после чего охладите в ледяной воде и сложите в контейнер для замораживания. Не забудьте пометить дату и можете хранить кабачок в течение всего года.

