Что такое углеводы: какие функции они выполняют

Углеводы – один из трех макроэлементов, необходимых человеческому организму для нормальной работы. Они являются основным источником энергии и содержатся в ряде продуктов, а именно зерновых, фруктах, овощах, бобовых и молочных продуктах.

Об этом сообщил врач Крис Завос. По его словам, углеводы – это важная часть здорового питания, однако нужно выбирать правильные типы и количество для удовлетворения потребностей в питании.

Виды углеводов

Простые углеводы – состоят из одной или двух молекул сахара. Речь идет о меде, фруктовом соке, конфетах, столовом сахаре. Такие углеводы быстро усваиваются и могут вызвать скачок уровня сахара в крови.

Сложные углеводы – полисахариды, состоят из трех и более молекул сахара. Содержатся в цельнозерновых продуктах, фруктах, овощах и бобовых. Они дольше усваиваются организмом и могут помочь контролировать уровень сахара в крови.

Роль углеводов в организме человека

Углеводы являются основным источником энергии для организма, в частности мозга и нервной системы. Они расщепляются на глюкозу, используемую для энергии. В то время как мозг полагается на постоянное ее снабжение для нормального функционирования. При низком уровне глюкозы может быть нарушена когнитивная функция.

Также углеводы помогают регулировать метаболизм, воздействуя на секрецию инсулина и поглощение глюкозы клетками. Кроме этого, некоторые виды углеводов, а именно клетчатка, важны для здоровья пищеварения. Она помогает поддерживать бесперебойную работу пищеварительной системы и предотвратить запоры.

Вдобавок, углеводы играют важную роль в функции мышц, особенно во время физических упражнений.

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