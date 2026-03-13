Что употреблять после переедания: продукты для восстановления организма

Переедание может привести к тяжести в желудке, вздутию и общему дискомфорту. Однако организм имеет собственные механизмы восстановления, которые можно поддержать правильным питанием.

Некоторые продукты помогают улучшить пищеварение, уменьшить воспаление и поддержать работу печени. Добавив их в рацион после чрезмерного приема пищи, можно помочь организму быстрее вернуться к нормальному состоянию, пишет eatthis.com.

Лучшей поддержкой для организма является сбалансированное питание с большим количеством клетчатки и минимальным количеством сахара, консервантов и вредных жиров. Впрочем, если вы иногда переедали или злоупотребляли не слишком полезной пищей, некоторые продукты могут помочь организму быстрее вернуться к нормальному состоянию. Ниже описаны 12 продуктов, которые способны поддержать пищеварительную систему.

Спаржа

Спаржа обладает естественным мочегонным эффектом, поэтому может помочь уменьшить вздутие живота и дискомфорт. Кроме того, аминокислоты и минералы, которые она содержит, могут облегчить симптомы похмелья – об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Food Science.

Авокадо

Этот популярный суперфрукт содержит соединения линалоол и геранилацетат, которые положительно влияют на пищеварение и могут облегчать проявления синдрома раздраженного кишечника. В исследовании, опубликованном в Journal of Agricultural and Food Chemistry, ученые тестировали 22 различных фрукта на крысах с поврежденной печенью – именно авокадо показало лучший результат в восстановлении функций этого органа.

Бананы

Бананы богаты калием, который помогает уравновесить избыток натрия в организме и уменьшить задержку жидкости. Также они содержат резистентный крахмал – вещество, которое служит пищей для полезных бактерий в кишечнике.

Свекла

Эти яркие корнеплоды содержат антиоксиданты беталаины. Они способствуют восстановлению клеток печени – органа, который играет ключевую роль в естественных процессах детоксикации.

Цедра цитрусовых

Кожура лимонов, лаймов и других цитрусовых содержит антиоксидант d-лимонен. По данным Всемирной организации здравоохранения, это вещество стимулирует ферменты печени, которые помогают организму эффективнее избавляться от токсинов.

Листовая капуста

Существует мнение, что листовую капусту часто подают к жареной курице не случайно. Исследование, опубликованное в журнале Nutrition Research, показало, что питательные вещества этой зелени могут связываться с желчными кислотами, что помогает уменьшить накопление холестерина в крови.

Дижонская горчица

Английские исследователи выяснили, что всего одна чайная ложка горчицы, которая содержит около 5 калорий, может временно ускорить метаболизм примерно на 25%. Главное – выбирать натуральную горчицу без добавления сахара, а не сладкие медово-горчичные соусы.

Грейпфрут

В японском исследовании ученые обнаружили, что грейпфрут может активизировать бурый жир – тип жировой ткани, который сжигает калории. Также он улучшает процесс расщепления жира и помогает контролировать аппетит. Другое исследование в журнале Metabolism показало, что употребление половины грейпфрута ежедневно может уменьшить окружность талии примерно на 2,5 см всего за шесть недель.

Киви

Киви – один из немногих продуктов, который сочетает клетчатку и омега-3 жирные кислоты. Такая комбинация поддерживает здоровье пищеварительной системы, уменьшает воспаление и способствует нормальной работе сердца.

Сардины

Трехдневное исследование, опубликованное в International Journal of Cardiology, показало, что курильщики, которые ежедневно потребляли около 2 г омега-3 жирных кислот (примерно столько содержится в порции сардин весом около 113 г), заметили улучшение эластичности артерий.

Куркума

Активное вещество куркумы – куркумин – обладает противовоспалительными свойствами. В исследовании, опубликованном в журнале Gut, отмечается, что это соединение может уменьшать рубцевание печени и блокирование желчных протоков, влияя на воспалительные процессы в организме.

Белый чай

Исследование, опубликованное в журнале Nutrition & Metabolism, показало, что белый чай может одновременно стимулировать расщепление жира и замедлять формирование новых жировых клеток.

