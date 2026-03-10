Полезно для пищеварения: врачи советуют добавить этот продукт в рацион

Здоровье кишечника все чаще называют одним из ключевых факторов общего самочувствия человека. Именно от баланса микрофлоры зависит качество пищеварения, уровень энергии и даже настроение.

Поэтому специалисты советуют регулярно употреблять продукты, которые поддерживают полезные бактерии в кишечнике. Гастроэнтерологи назвали parade.com один из лучших вариантов, который легко добавить в ежедневный рацион.

Когда речь идет о здоровье кишечника, часто вспоминают понятия "вздутие живота" и "пробиотики". И хотя большинство людей знакомо с дискомфортом от вздутия, значительно меньше знают, что именно означает слово "пробиотики". На самом деле это полезные микроорганизмы, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника, способствуют пищеварению и уменьшают вздутие. Они отличаются от пребиотиков – пищевых волокон, которые служат "пищей" для этих бактерий.

Пробиотики можно принимать в виде добавок, однако врачи и диетологи отмечают: лучше всего получать их из продуктов питания. К счастью, в ежедневном рационе есть немало продуктов, содержащих эти полезные бактерии.

Гастроэнтерологи почти единодушны: одним из лучших источников пробиотиков является йогурт. К тому же этот продукт часто становится частью завтрака или легкого перекуса.

Лучший пробиотический продукт для кишечника и борьбы со вздутием

По словам специалистов и результатам исследований, йогурт стабильно занимает первое место среди продуктов, богатых пробиотиками. Он помогает нормализовать пищеварение, уменьшает вздутие и способствует восстановлению баланса кишечной микрофлоры.

"Йогурт содержит живые "полезные" бактерии, которые помогают поддерживать баланс кишечного микробиома. Исследования показывают, что эти пробиотики улучшают пищеварение, и уменьшают газообразование и вздутие живота, помогая расщеплять лактозу и другие трудноперевариваемые продукты, а также молочные белки", – объясняет гастроэнтеролог Экта Гупта.

К таким полезным бактериям относятся Lactobacillus, Bifidobacterium и Saccharomyces. Они положительно влияют на организм благодаря образованию специальных метаболитов.

"Эти продукты предоставляют свою пользу для здоровья, производя метаболиты, которые улучшают иммунитет кишечника, модулируют липидный обмен, усиливают рост других полезных бактерий и подавляют рост "плохих" бактерий", – говорит гастроэнтеролог Никия Асамоа.

Йогурт может быть полезным в различных ситуациях. Например, если после еды появляется вздутие, небольшая порция этого продукта может помочь облегчить симптомы. Кроме того, он способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника и имеет другие преимущества. По словам доктора Гупты, регулярное употребление йогурта может поддерживать иммунную систему, помогать регулировать обмен кальция, укреплять кости и обеспечивать чувство сытости.

Важно и то, что йогурт не обязательно должен быть молочным продуктом. Люди с непереносимостью лактозы могут выбирать альтернативные варианты.

"Если молочные продукты вам не подходят, кефир или ферментированные растительные йогурты с живыми культурами могут быть хорошей альтернативой", – говорит Гупта.

При этом эксперты советуют внимательно читать состав продукта. В некоторых йогуртах содержится большое количество добавленного сахара, что может снизить их пользу для здоровья.

Другие продукты, богатые пробиотиками

Хотя йогурт считается одним из лучших источников пробиотиков, существует еще немало продуктов, которые могут поддержать здоровье кишечника. Гастроэнтерологи рекомендуют включать в рацион:

кимчи

квашеную капусту

мисо

темпе

комбучу

ферментированные соленья

зеленые листовые овощи

цельнозерновые продукты

орехи и семена

фрукты, в частности чернику, киви и чернослив

Впрочем, специалисты отмечают важность умеренности. Даже полезные продукты не стоит употреблять в чрезмерном количестве.

"Чрезмерное употребление может привести к таким симптомам, как вздутие живота, газообразование или расстройство кишечника. Лучшей рекомендацией является включение этих продуктов в ежедневный сбалансированный рацион", – говорит Асамоа.

