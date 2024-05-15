Что вы знаете о комбуче? Все преимущества этого напитка для здоровья

Комбуча – ферментированный чайный напиток, приготовленный путем добавления живых бактерий и дрожжей, известных как SCOBY (симбиотическая колония бактерий и дрожжей), в подслащенный зеленый или черный чай.

После нескольких недель ферментации получается сладкий напиток, который затем отделяют от SCOBY и разливают по бутылкам.

Несмотря на то, что исследования в этой области ограничены, OBOZ UA представляет некоторые потенциальные преимущества комбучи для здоровья.

Комбуча содержит пробиотики, улучшающие здоровье кишечника

Последние исследования подтверждают, что процесс ферментации делает напиток богатым пробиотиками, что улучшает общее состояние кишечника, избавляет от диареи и облегчает симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Комбуча, приготовленная на основе зеленого чая, обладает антиоксидантным действием

Антиоксиданты из продуктов питания и напитков более эффективны, чем из добавок. Поэтому комбуча, приготовленная на основе зеленого чая и содержащая полифенолы, оказывает положительное воздействие на печень.

Комбуча сжигает калории

Комбуча, приготовленная из зеленого чая, имеет его преимущества.

Так, исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая увеличивает количество сжигаемых калорий, улучшает уровень холестерина, контролирует количество сахара в крови и многое другое.

Поэтому комбучу часто употребляют для ускорения процесса похудения.

Комбуча обладает антибактериальными свойствами

В процессе ферментации комбучи образуется уксусная кислота. Как и полифенолы в чае, уксусная кислота уничтожает многие потенциально опасные микроорганизмы, вызывающие инфекции.

Осторожность не повредит

Следует отметить, что исследования пользы комбучи для здоровья ограничены.

Напиток становится все более популярным, и многие люди используют его для улучшения здоровья кишечника и снятия воспалений. Однако мы советуем соблюдать осторожность и употреблять комбучу в режиме сбалансированного и здорового питания.

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