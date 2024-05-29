Что вызывает акне у взрослых и как с ним бороться

Акне – распространенное явление в подростковом возрасте. Однако иногда проблема может продолжаться и у взрослых. Более 10% мужчин старше 25 лет имеют регулярные прыщи.

Хорошая новость состоит в том, что они поддаются лечению. Мы подготовили причины, советы по профилактике и домашние средства для лечения акне у взрослых.

Что такое акне?

Акне возникает, когда сальные железы вашей кожи производят избыточное количество кожного сала или жира, что приводит к закупорке пор. Хотя акне чаще встречается у подростков, оно может поражать и некоторых взрослых. В большинстве своем прыщи появляются на лице, шее, плечах, груди и спине.

Что вызывает акне у взрослых?

Стресс вызывает повышение уровня гормона андрогена, что приводит к чрезмерной выработке кожного сала и повышенной вероятности появления акне.

Химические вещества и токсины, содержащиеся в средствах по уходу за кожей и макияже, могут раздражать кожу и вызвать воспаление, что приводит к появлению акне. Поэтому рекомендуется использовать натуральные средства по уходу за кожей.

Алкоголь, неправильное питание и отпускаемые по рецепту лекарства также могут вызвать акне у взрослых.

Потенциальные методы лечения акне у взрослых

Бережное очищение кожи мягкими моющими средствами может помочь снизить раздражение и появление прыщей.

Некоторые антибиотики и лекарства, содержащие перекись бензоила, салициловую кислоту, серу или азелаиновую кислоту, также могут помочь в лечении акне.

Лазерная и световая терапия также считается эффективной для лечения акне у взрослых. Не прикасайтесь и не жмите угревую сыпь, чтобы не ухудшить их состояние.

Лечение акне требует времени

Имейте в виду, что для достижения результатов лечения может потребоваться много времени, иногда до восьми недель. Поэтому не надейтесь на скорую магию – в медицине такого не существует. Однако, если вы не видите никаких улучшений, обратитесь к врачу.

Простые домашние средства для лечения акне

Поскольку медикаментозное лечение может быть трудным для кошелька и вызывать нежелательные побочные эффекты, вы можете рассмотреть некоторые домашние средства от акне, если ваше состояние не является тяжелым.

Домашние средства от акне дешевы, доступны и не имеют побочных эффектов. Некоторые из лучших домашних средств включают зеленый чай для лица, мед, мяту, алоэ гель гель, лимонный сок.

Следуйте этим простым советам, чтобы улучшить состояние кожи:

Соблюдайте здоровую и сбалансированную диету.

Снизьте уровень стресса.

Спите 7-9 часов каждую ночь.

Избегайте чрезмерного пребывания на солнце.

Не мойте кожу излишне, чтобы не пересушить ее.

Не используйте много косметики.

Никогда не ложитесь спать с макияжем.

Всегда оставайтесь увлажненными.

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