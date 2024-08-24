Чудо-женщина Галь Гадот: как актриса наращивала мышцы, готовясь к роли

Сыграть роль Амазонской принцессы – это настоящий вызов, особенно когда нужно быстро привести свое тело к идеальной форме. Но, равно как Чудо-женщина победила Ареса, Галь Гадот справилась со своими жесткими фитнес-задачами.

Для этой энергичной роли израильская актриса должна была добавить почти 7 кг мышечной массы. Она добилась этого благодаря специальной диете и тренировочному плану. Издание eatthis.com рассказывает, как Галь сохраняет отличную физическую форму и здоровье.

Смузи на завтрак – ее утренний ритуал

Галь Гадот всегда учила своих дочерей, что завтрак – самый важный прием пищи. "Я хочу быть уверена, что еда детям приносит пользу. Мы готовим смузи утром, добавляя к ним петрушку, сельдерей, зеленые яблоки и имбирь – в общем, все, что есть под рукой", – поделилась она.

По мнению экспертов, идеальный смузи должен содержать белковый порошок из растений, полезные жиры и клетчатку.

Овощи занимают важное место в его рационе

Галь Гадот следит за тем, чтобы 30-40% рациона ее семьи составляли овощи. Они могут быть как сырыми, так и приготовленными. Добавление к обеду шпината или зелени – это один из способов насыщения организма питательными продуктами. Если ей хочется перекусить, Галь предпочитает тосты из авокадо и свежие овощи, такие как томаты, перец и сельдерей.

Белок – неотъемлемая часть ее питания

Для поддержания мышц и длительного ощущения сытости в течение дня Галь Гадот употребляет большое количество белка – рыбу и курятину. Она также является поклонницей яиц, особенно из-за содержания холина в желтках, что помогает расщеплять жиры и поддерживает здоровый обмен веществ и уровень энергии.

Тренировка HIIT – ее любимая нагрузка

Чтобы достичь чистой мышечной массы для супергероини, Галь Гадот тренировалась с использованием интенсивных интервальных тренировок HIIT. Ее тренеры включали различные упражнения, включая бокс, гребли, берпи и подъем веса. Это помогло актрисе достичь желаемой формы и сжигать больше жира даже в покое.

Читмил – ее секрет психологического равновесия

Хотя соблюдение здорового питания полезно для тела, иногда нужно дать волю своим желаниям. Галь Гадот признается, что любит вкусно поесть, но вместе с тем воспринимает пищу как топливо для тела. "Я не ограничиваю себя в еде, могу есть все, но в меру", – говорит она.

Иногда актриса позволяет себе полакомиться чизбургером. Говорит, что главное – соблюдать меру и уважать пищу, чтобы получить от нее удовольствие.

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