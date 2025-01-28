'Чувствую себя суперженщиной': американка живет с пересаженной свиной почкой рекордные два месяца. Фото

В США женщина по имени Тована Луни живет с пересаженной свиной почкой уже более двух месяцев (на момент выхода статьи – 63-й день). Это рекорд, так как ни один из четырех других пациентов, которым пересадили генетически отредактированные органы свиньи, не прожили дольше 60 дней после операции.

Видео дня

Тована Луни теперь является "маяком надежды", говорят врачи, проводившие трансплантацию и наблюдающие за состоянием женщины. Об этом пишет Sky News.

Американка получила экспериментальный орган в ноябре прошлого года после того, как провела почти восемь лет в списке трансплантации органов с малой надеждой найти соответствующий. В 1999 году она пожертвовала почку своей матери, но через несколько лет после осложнений во время беременности у нее развилась почечная недостаточность.

Теперь же, как говорит Тована, она чувствует себя "суперженщиной" после успешной операции, и со смехом рассказывает, что опережала своих родных во время долгих прогулок по Нью-Йорку. "Это новый взгляд на жизнь", – сказала она.

Пациентку выписали из больницы только через 11 дней после операции, после чего она осталась в Нью-Йорке еще на месяц, чтобы за ней наблюдали врачи, прежде чем вернуться домой в Алабаму.

Доктор Роберт Монтгомери из NYU Langone Health, который руководил трансплантацией, назвал функцию почек Луни "совершенно нормальной".

"Если бы вы увидели ее на улице, вы бы даже не имели представления, что она единственный человек в мире, который ходит со свиным органом внутри и который функционирует", – сказал он.

Монтгомери добавил, что медики продолжат внимательно следить за состоянием здоровья пациентки-рекордсменки, ведь сейчас врачи находятся на "неизведанной территории" – они впервые зашли так далеко.

Генетически измененные органы свиней могут помочь решить проблему острой нехватки органов, доступных для трансплантации. К примеру, в списке ожидания трансплантации в Великобритании около 7500 человек. В прошлом году в ожидании такой операции скончались более 415 человек. А в США более 100 тысяч человек ждут трансплантации, большинство из них нуждаются в почке.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 января украинские врачи провели уникальную операцию. Они поменяли пациенту третье по счету сердце. В Институте сердца Минздрава отметили, что эту операцию по ретрансплантации выполняли впервые в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!