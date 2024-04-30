AstraZeneca впервые признала в суде, что ее вакцина от коронавируса может спровоцировать тромбоз

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала в суде, что ее вакцина от COVID-19 может вызвать синдром тромбоза и тромбоцитопении (TTS). Это редкое последствие, причинно-следственные связи которого пока не установлены.

Как передает Daily Mail, против компании был подан групповой иск на несколько миллионов фунтов. Десятки семей утверждают, что они или их близкие были покалечены или убиты "дефектной" вакциной фармацевтического гиганта. Юристы, представляющие истцов, полагают, что по некоторым делам компенсация может достичь 20 миллионов фунтов стерлингов (чуть более 25 миллионов долларов).

AstraZeneca, которая оспаривает эти претензии, в юридическом документе, представленном в Высокий суд Лондона в феврале, признала, что ее вакцина "может в очень редких случаях вызывать TTS".

TTS – это заболевание, при котором у человека возникают тромбы и низкое количество тромбоцитов (последние обычно помогают крови свертываться).

Хотя в течение двух лет тромбоз считался потенциальным побочным эффектом вакцинации от коронавируса, это первый раз, когда AstraZeneca признала риск TTS, вязанный с препаратом, в суде.

"Мы сочувствуем всем, кто потерял близких или сообщил о проблемах со здоровьем. Безопасность пациентов является нашим высшим приоритетом... На основании совокупности данных клинических испытаний и реальных данных постоянно доказывается, что вакцина AstraZeneca-Oxford имеет приемлемый профиль безопасности. Регулирующие органы во всем мире последовательно заявляют, что польза от вакцинации перевешивает риски чрезвычайно редких потенциальных побочных эффектов", – сказано в заявлении компании.

Представители фармгиганта также добавили, что "причинно-следственная связь в каждом отдельном случае будет предметом экспертизы".

Как писал OBOZ.UA, недавно в Германии обнаружили 62-летнего мужчину, получившего рекордное количество прививок от COVID-19. Чуть больше чем за два года он сделал 217 уколов разными вакцинами. На побочные эффекты мужчина не жаловался.

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