В Германии мужчина вакцинировался от коронавируса 217 раз: в чем причина и что известно о последствиях

В Германии обнаружили мужчину, получившего рекордное количество прививок от Covid-19. Чуть больше чем за два года ему было сделано 217 уколов.

Свои действия мужчина объяснил "частными причинами", ученые же взялись изучать его состояние после такой "гипервакцинации". Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Lancet Infectious Diseases.

Издание отмечает, что 62-летний "гипервакцинированный" житель Магдебурга в Германии получил за 29 месяцев 217 прививок от коронавируса. Свои действия мужчина объяснил "частными причинами".

При этом ученые из университета Эрлагнген-Нюрнберг, узнав о "рекордсмене" из публикации в газете, заинтересовались, как отреагировал его организм на столь многочисленные "иммунные удары".

"Тогда мы связались с ним и пригласили его пройти разные тесты в Эрлангене. Он был очень заинтересован в этом", – сказал доктор Килиан Шобер с кафедры микробиологии университета.

Как оказалось, мужчина с рекордным количеством прививок от коронавируса не имел никаких признаков заражения. Он также не жаловался на какие-либо побочные эффекты, связанные с вакцинацией.

Исследователи, работавшие с магдебуржцем, получили официальное подтверждение 134 прививок, которые он получил. Вакцинировался мужчина восемью разными вакцинами.

Ученые также исследовали результаты анализов, которые магдебуржец сдавал на протяжении многочисленных прививок и исследовали образцы взятой у него крови в процессе вакцинации – и не выявили никаких отклонений.

"Наблюдение о том, что не было заметных побочных эффектов, несмотря на эту экстраординарную гипервакцинацию, указывает на то, что препараты обладают хорошей степенью переносимости", – подчеркнул Шобер.

Исследователи утверждают, что иммунная система мужчины после стольких прививок продолжала исправно функционировать. А некоторые иммунные клетки и антитела против вируса, который вызывает Covid-19 (Sars-CoV-2), у него фиксировались в значительно большем количестве по сравнению с людьми, которые получили только три вакцины.

"В общем мы не выявили никаких признаков более слабого иммунного ответа, скорее наоборот", — отметила одна из исследовательниц, Катарина Кочер.

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Согласно исследованиям, препарат Rybrevant в сочетании с химиотерапией снижает риск прогрессирования болезни или смерти на 61% по сравнению с лечением только химиотерапией.

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