В США утвердили новый препарат для комбинированного лечения рака легких

В США одобрили новый препарат для лечения одного из видов рака легких. Разработка фармацевтической компании Johnson & Johnson's будет применяться вместе с другими химиотерапевтическими средствами.

Как сообщает Reuters, американское управление продовольствия и медикаментов (FDA) одобрило комбинированную терапию препаратом под названием Rybrevant для пациентов с немелкоклеточным раком легких и мутацией в белке EGFR, вызывающей быстрый рост опухоли.

Согласно исследованиям, Rybrevant в сочетании с химиотерапией снижает риск прогрессирования болезни или летального исхода на 61% по сравнению с лечением только химиотерапией.

В 2021 году FDA одобрило лечение этим средством по ускоренной схеме. Теперь эффективность Rybrevant подтвердили исследования третьей стадии.

FDA также одобрило препарат для лечения локально распространенного или метастатического немелкоклеточного рака для пациентов, у которых болезнь прогрессировала на фоне или после химиотерапии.

"Мы переосмысливаем лечение пациентов с немелкоклеточным раком легких, продвигаем инновационные схемы, которые можно применять на ранних стадиях, чтобы продлить людям жизнь", – сказал специалист Johnson&Johnson Киран Патель.

Немелкоклеточный рак легких (НМКРЛ) – самый распространенный тип эпителиального рака легких, имеющий высокую летальность. Его наиболее распространенными типами являются плоскоклеточный, крупноклеточный рак и аденокарцинома.

Хотя НМКРЛ связан с курением, аденокарциномы встречаются и у пациентов, никогда не куривших табак.

Как сообщал OBOZ.UA, в Британии запустили революционную методику лечения рака. В больнице Хаммерсмит в Лондоне к онкопациентам начали применять мРНК-терапию, в основу которой заложено использование генетического материала, передающего общие маркеры опухолей иммуннитету пациента.

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