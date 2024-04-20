Болел коронавирусом 613 дней: 72-летний голландец установил 'мрачный рекорд' – СМИ

В Нидерландах 72-летний мужчина установил мировой рекорд по продолжительности болезни коронавирусом. Он страдал от недуга в течение 613 дней, пережил 50 мутаций COVID-19, и в конце концов, к сожалению, умер.

Об этом пишет британская газета Daily Star. Мужчина подхватил "ковид" еще в феврале 2022 года.

По словам ученых, за время болезни вирус мутировал около 50 раз, а люди с ослабленным иммунитетом, как этот голландец, являются идеальными инкубаторами новых смертельных штаммов.

Хотя было несколько случаев, когда люди были носителями вируса в течение сотен дней, признано, что 72-летний мужчина имел самую длительную инфекцию, говорится в статье.

Его госпитализировали в Медицинский центр Амстердамского университета в феврале 2022 года, предположительно, со штаммом "Омикрон". Мужчина ранее пережил лечение трансплантацией стволовых клеток, что классифицировало его как иммунокомпрометированного.

Состояние пенсионера также осложнилось развитием посттрансплантационной лимфомы, для лечения которой он получал таргетное лекарство от рака, истощающее все имеющиеся В-клетки, в частности отвечающие за выработку антител к ковиду.

Хотя пациент получил несколько прививок от коронавируса, во время госпитализации у него не наблюдалось заметной реакции на антитела. Ему назначили дополнительное лечение, в частности антитела против SARS-CoV-2 под названием сотровимаб, антитела против IL6 сарилумаб и дексаметазон, но клинического ответа не последовало.

Медики обнаружили, что вирус развил мутацию стойкости к сотровимабу уже через 21 день после получения антител. Также наблюдалось минимальное развитие антител против спаечного вируса в течение первого месяца, что свидетельствовало о том, что иммунитет мужчины не мог очистить его от вируса.

Такая длительная болезнь привела к новому, иммуноустойчивому варианту вируса из-за его длительной эволюции в организме.

К сожалению, в итоге мужчина подвергся рецидиву заболевания в своей крови. По данным исследователей, он оставался Covid-положительным с высокой вирусной нагрузкой в течение 613 дней.

К счастью, мутированный вариант от него больше никому не передавался.

Инфицирование в течение года и восьми месяцев привело к тому, что пациенту пришлось долго находиться в изоляции и использовать средства защиты, что, по словам исследователей, значительно снизило качество жизни мужчины в последние дни жизни.

Тесты показали, что его вирус пережил 50 мутаций.

По словам медиков, люди с нормальным иммунитетом, как правило, выздоравливают от коронавируса через несколько дней или недель, однако у пациентов с ослабленным иммунитетом может развиться персистирующая инфекция с длительной репликацией и эволюцией вируса.

По мнению ученых, штамм "Омикрон" возник у человека с ослабленным иммунитетом, что подчеркивает необходимость внимательного наблюдения за такими пациентами.

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