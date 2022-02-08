Бустерная вакцина значительно повышает защиту от Омикрона: первые итоги исследования

Бустерная доза вакцины от коронавируса повышает защиту организма от штамма Омикрон. Две дозы COVID-вакцины или перенесенный вирус от этого варианта защищают хуже, чем это было в случае с Дельтой.

Об этом свидетельствуют данные исследования Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, результаты которого доступны на сайте medRxiv, но еще не прошли рецензирование. Ученые проанализировали данные более полумиллиона человек, которые прошли тестирование в Муниципальной службе здравоохранения.

Так, две дозы вакцины защищают от заражения штаммом Омикрон на 33%, а ранее перенесенный коронавирус – на 25%. После бустерной вакцинации этот показатель возрастает до 68%.

Видео дня

В случае с Дельтой две дозы защищали от инфицирования COVID-19 на 76%, болезнь – на 78%, а бустерная доза повышала уровень защиты организма до 93%.

"Люди, полностью привитые двумя доза и ранее перенесшие коронавирусную инфекцию, были лучше защищены от Дельты и Омикрона, чем люди, которые были только привиты или только перенесли болезнь ранее", – отметили ученые.

При этом остается открытым вопрос, как долго продлится эффект от бустерной вакцинации. Это связано с тем, что ученые исследовали только влияние дополнительной дозы на защиту от подтипа Омикрона BA.1.

Сейчас же по миру уже распространяется более заразный подтип BA.2, который, как считают ученые, уже скоро станет доминирующим в Нидерландах. То же самое может коснуться и других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канадские ученые пришли к выводу, что двух прививок против коронавируса может оказаться недостаточно для предотвращения заражения штаммом Омикрон, а для большей защиты нужна бустерная доза.