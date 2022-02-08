Две дозы COVID-вакцины вряд ли защитят от заражения Омикроном: исследование подтвердило важность бустера
Двух прививок против коронавируса может оказаться недостаточно для предотвращения заражения штаммом Омикрон. Для большей защиты рекомендуется бустерная доза мРНК-вакцины, но защита все равно будет меньше по сравнению с защитой от варианта Дельта.
К такому выводу пришли канадские ученые, которые исследовали причини значительного роста заболеваемости, в том числе среди тех, кто получил две прививки против COVID-19 с тех пор, как Омикрон был впервые обнаружен в провинции Онтарио. О результатах говорится на портале препринтов medRxiv.
Специалисты оценили эффективность вакцин независимо от симптомов или тяжести течения заболевания у людей, зараженных вариантами коронавируса Омикрон и Дельта. Наблюдение проходило в период с 22 ноября по 19 декабря 2021 года.
Выборка основывалась на 3442 положительных случаях Омикрона, 9201 – Дельты, а также 471 545 тестах с отрицательным результатом.
Оказалось, что после введения двух доз вакцины против COVID-19 эффективность защиты против Дельта-варианта неуклонно снижалась с течением времени, но восстанавливалась до 93% через семь дней после введения бустерной дозы мРНК-вакцины.
Вместе с тем получение двух прививок совсем не защищало от Омикрона, а эфективность бустера составила 37% через неделю после введение третьей дозы.
"Две дозы вакцины против COVID-19 вряд ли защитят от Омикрона. Третья доза обеспечивает некоторую защиту в ближайшем будущем, но значительно меньшую, чем от Дельты. Наши результаты могут быть искажены поведением, которое мы не смогли учесть в анализах. Необходимы дальнейшие исследования для изучения защиты от тяжелых исходов заболевания", – констатировали ученые.
Как сообщал OBOZREVATEL, штам Омикрон изменил симптоматику коронавируса. Помимо того, что он сперва проявляется как обычная простуда, этот вариант также может провоцировать некоторые виды сипи.
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