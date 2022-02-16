Коронавирус начинает приспосабливаться: ученый спрогнозировал срок окончания пандемии

Уже ближайшим летом коронавирус может перейти в разряд сезонного острого респираторного заболевания. Новые штаммы COVID-19 будут возникать и в дальнейшем, но они будут иметь более легкое течение.

Такой прогноз в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев. "Коронавирус начинает приспосабливаться к человеку", – подчеркнул он.

"Вирусу не выгодно, чтобы его хозяин, источник питания, погиб. Поэтому, конечно, будет облегчаться клиническая картина. Мы видим это даже по Омикрону", – пояснил ученый.

"Такова эволюция вирусов. Человек приспосабливается к вирусу, его иммунная система приспосабливается, но и сам вирус тоже приспосабливается. Поэтому даже если появится какой-то новый штамм, может быть, он будет более заразным, но вряд ли будет более тяжелым", – добавил медик.

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По его оценкам, существует большая вероятность того, что "коронавирус перейдет в разряд сезонных респираторных вирусных инфекций". "Понятно, с зарегистрированными случаями, со случаями смертей, но пандемии уже не будет", – говорит Крамарев.

Отвечая на вопрос, когда мир сможет заявить, что коронавирус превратился в подобие гриппа, Крамарев сказал: "Прогнозировать сложно. Но, скорее всего, это будет к лету или после лета".

Как писал OBOZREVATEL, по оценкам врача-иммунолога Бориса Донского, в Украине будут отменены практически все карантинные ограничения уже в ближайшие недели. Это будет связано с высокой заразностью штамма Омикрон, при котором карантин почти бесполезен, а также с тем, что по такому пути уже пошел целый ряд стран.