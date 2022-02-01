Есть три фактора: в Минздраве озвучили прогноз по завершению пандемии COVID-19

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко с осторожным оптимизмом прогнозирует победу над пандемией коронавируса в 2022 году. По его словам, на это оказывает влияние несколько факторов, среди которых вакцинация.

В ближайшей же перспективе глава Минздрава указал на усиление нынешней вспышки COVID-19, когда ежесуточно в стране могут фиксировать до 60 тыс. заражений. Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова", которая транслировалось на YouTube-канале ICTV (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ляшко объяснил, что рассчитывать на завершение пандемии позволяют такие факторы, как изобретение вакцин, появление лекарств прямого противовирусного действия и уменьшение агрессивности штаммов вируса.

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"Это три фактора, которые говорят о том, что можно с осторожным оптимизмом смотреть в 2022-й, как год, в котором может завершиться пандемия", – выразил убеждение министр.

Он добавил, что страна в ближайшие дни получит препараты прямого противовирусного действия, которыми будут лечить пациентов с COVID-19.

Отмена карантинных ограничений, добавил Ляшко, будет зависеть и от достаточного уровня охвата граждан вакцинацией. На сегодняшний день только 50% взрослого населения Украины получили хотя бы одну прививку, а 47% – иммунизированы полностью.

По словам министра, в Украине, к сожалению, сбываются неоптимистические прогнозы по развитию эпидемии – за последние три недели количество инфицирований выросло вдвое. Причиной этому называют распространение варианта Омикрон. Как показывает практика европейских государств, которые первыми вышли на пики заболеваемости с этим доминирующим штаммом, такой процесс длится четыре-пять недель.

"Поэтому еще две недели у нас будет постоянно расти количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. По нашим расчетам, мы можем дойти до 60 тысяч больных в сутки", – пояснил Ляшко.

Он добавил, что медсистема с этим до сих пор справлялась, ведь в стационары госпитализируется меньше людей, чем при инфицировании штаммом Дельта, а также увеличивается количество вакцинированных украинцев.

Министр объяснил, что Омикрон атакует верхние дыхательные пути, скорее передается, но меньше поражает легкие и потому меньше возникает кислонезависимых пациентов.

"В то же время значительно растет количество случаев и это приводит к нагрузке не стационаров, а экстренной и первичной медицинской помощи", – отметил глава Минздрава.

Ляшко призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку "паника может парализовать любую систему". По его словам, температура в 38 градусов не является поводом вызвать скорую. В таких случаях он посоветовал консультироваться с семейным врачом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минздрава, распространение штамма Омикрон зафиксировано в 17 регионах Украины. Подробнее о симптомах инфицирования этим COVID-вариантом и том, чем он опасен – читайте в материале.