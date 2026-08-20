Все началось с простуды: во Львове спасли 4-месячную девочку с тромбами в сердце и жизненно важных сосудах. Фото

Во Львове врачи спасли 4-месячную девочку, у которой обнаружили тромбы в сердце и жизненно важных сосудах. Все началось с обычной простуды, после которой у девочки возникло редкое и опасное осложнение — тромбоэмболия легочной артерии.

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Медикам удалось стабилизировать состояние ребенка без хирургического вмешательства. Об этом сообщили на странице Детской больницы Святого Николая в Facebook.

Легочная артерия была перекрыта на 90%

Девочка Виктория из Буковины заболела, когда ей было всего 2,5 месяца. После простуды и лечения антибиотиками у неё развился псевдомембранозный колит — острое опасное воспалительное заболевание кишечника. Из-за болезни она теряла жидкость и белок, что привело к обезвоживанию, анемии и сильному истощению.

После обнаружения тромба в сердце семью срочно направили во Львов в больницу Святого Николая.

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Во время КТ радиологи обнаружили тромбы сразу в трех сосудистых бассейнах: правом предсердии, нижней полой и печеночных венах, а также в легочной артерии. Просвет последней был перекрыт на 90 %, что создавало непосредственную угрозу жизни ребенка.

После получения полной картины состояния Виктории мультидисциплинарная команда врачей незамедлительно приступила к комплексному лечению.

Девочку лечили в течение двух недель

В течение двух недель Виктория круглосуточно получала внутривенную терапию для растворения тромбов, препараты для коррекции коагулопатии, переливание крови и белка. Параллельно врачи проводили лечение, направленное на восстановление кишечника.

Благодаря слаженной работе медиковтолщина воспаленной стенки кишечника уменьшилась с 6 мм при госпитализации до 1,3 мм на момент выписки. Все опасные тромбы исчезли, а кровоток в критически важных сосудах восстановился. Анализы ребёнка нормализовались, а сама Виктория начала активно набирать вес.

Виктория уже дома

Сейчас Виктория уже находится дома, однако продолжает проходить плановые осмотры у врачей. В дальнейшем ребенку проведут специальное обследование, чтобы определить причину склонности к образованию тромбов.

В больнице сообщили, что это был первый в их практике случай тромбоэмболии легочной артерии у грудного ребёнка. Спасти ребёнка удалось благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды и современным методам диагностики и лечения нарушений свертываемости крови.

Напомним, во Львове врачи спасли 8-месячного ребенка, родившегося с критическим пороком сердца. Чтобы спасти маленького пациента, медики провели сложное оперативное вмешательство, которое длилось 12 часов.

Как писал OBOZ.UA, в марте 2026 года в Черкассах медики спасли 5-летнего ребенка, проглотившего пять магнитов. Четыре посторонних предмета врачам удалось удалить эндоскопически, без разрезов, а пятый магнит впоследствии вышел естественным путем.

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