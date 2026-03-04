Операция длилась 12 часов: во Львове спасли 8-месячного мальчика с критическим пороком сердца. Фото

Во Львове врачи спасли 8-месячного ребенка, который родился с критическим пороком сердца. Сложное оперативное вмешательство длилось 12 часов.

Сейчас малыш имеет прекрасное самочувствие и проявляет активность. Об этом сообщили на Facebook-странице Детской Больницы Святого Николая.

Сложный диагноз и срочная эвакуация во Львов

О врожденном пороке сердца у Ивана родители узнали на третьи сутки после его рождения, когда малыш начал задыхаться и быстро синеть. Мальчика немедленно госпитализировали в реанимацию, а затем срочно транспортировали реанимобилем из Мукачевской больницы во Львов.

В Больнице Святого Николая медики установили точный диагноз – транспозиция магистральных сосудов, дефект межжелудочковой перегородки и клапанный стеноз легочной артерии.

"Звучит сложно. Проще говоря, анатомия сердца Вани была совершенно неправильной: все было не на своих местах, из-за чего кровь не могла нормально циркулировать и насыщаться кислородом. С такой тяжелой гипоксией малыш долго бы не прожил, однако для радикальной операции он был еще слишком маленький и слабый", – говорится в сообщении.

Чтобы Ваня окреп и смог дождаться основной операции по коррекции врожденного порока, кардиохирурги установили ему системно-легочный шунт. Это позволило повысить уровень насыщения крови кислородом и выиграть время.

Осложнения перед операцией

В восьмимесячном возрасте мальчик вернулся во Львов для планового вмешательства, однако за день до операции у него внезапно развился острый тромбоз шунта.

По словам кардиолога Кристины Качур, состояние ребенка резко ухудшилось: появился выраженный цианоз, Ваня начал синеть и задыхаться. Его экстренно перевели в реанимацию, где медикам удалось стабилизировать показатели, но стало очевидно, что медлить нельзя, поэтому хирургическую бригаду срочно вызвали ночью.

Малышу выполнили сложнейшую операцию Double Root Translocation (DRT), которая предусматривает иссечение обоих артериальных клапанов на общей площадке с их разворотом на 180 градусов. Это позволяет правильно расположить клапан аорты и легочной артерии в соответствии с желудочками, а также закрыть масштабный дефект между ними, где не хватало около 60% стенки.

"Эта сверхтяжелая операция длилась 12 часов. Кардиохирургам удалось "перекроить" сердце Вани и исправить ошибку природы", – указано в сообщении.

Малыш чувствует себя хорошо и имеет шанс на здоровую жизнь

Детский кардиохирург Александр Ячник отметил, что главным преимуществом является сохранение собственного легочного клапана, который будет расти вместе с ребенком. Благодаря этому ребенку не понадобятся дополнительные операции по замене искусственных клапанов в процессе взросления.

"Сейчас малыш прекрасно себя чувствует. Он стал более активным. Имеет 100-процентную сатурацию, то есть его сердце хорошо качает кровь, а легкие полноценно насыщают ее кислородом. Поэтому щечки Ивана наконец не синюшные, а розовые. Теперь с ним все будет хорошо", – говорится в сообщении.

